Parlamentarischer Tiefpunkt

Die nationalrätliche Debatte zur Steuervorlage 17 und der damit verbundenen AHV-Finanzierung war kein parlamentarisches Highlight. Sie dürfte aus der nötigen Distanz dereinst eher als Tiefpunkt in die Geschichte eingehen. Nach dem Nein des Volkes zur Unternehmenssteuerreform III im Februar 2017 wurde eine neue Steuervorlage 17 (SV17) erarbeitet, die vielen Anliegen der in der Abstimmung siegreichen Linken entgegenkommt. Dabei ging und geht es darum, den Wegfall steuerlicher Privilegien für gewisse ausländische Unternehmen zu kompensieren, um ihre Abwanderung zu verhindern.

Obwohl die SV17 schon weitgehende Zugeständnisse macht, erachtete es die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben als nötig, der Linken ein weiteres Geschenk zu machen. Für jeden Franken Steuerausfall aufgrund der SV17 sollte ein Franken «als soziale Kompensation» in die AHV fliessen. Die Kommission kam auf einen Betrag von rund 2 Mrd. Fr. pro Jahr. Sie stellte dabei allerdings nicht in Rechnung, dass die Ausfälle mit der Zeit geringer werden, der Betrag an die AHV aber gleich bleibt. Dabei verknüpfte die Kommission die SV17 mit der AHV-Finanzierung.

Vertrauensbruch

Für sich allein genommen erfüllt die SV17, trotz den Konzessionen nach links, den standortpolitischen Auftrag einigermassen. Dazu gehört auch, dass den Kantonen bewusst Spielraum gegeben werden soll, die Unternehmenssteuer zu senken, um international attraktiv zu bleiben.

Die als breiter Kompromiss gepriesene Lösung ist aber schon vor den Schlussabstimmungen in Schieflage. Die Linke hat angekündigt, kantonale Vorlagen zur Senkung der Unternehmenssteuern zu bekämpfen. Sie nimmt also die AHV-Finanzierung gerne entgegen, steigt aber aus dem steuerlichen Kompromiss aus – ein eklatanter Vertrauensbruch. Das Thema wurde in der nationalrätlichen Debatte kaum diskutiert; auch das ein Tiefpunkt.

In der AHV wird mit der Zusatzfinanzierung der falsche Weg eingeschlagen. Es wird einfach Geld ins System gepumpt, das über Lohnbeiträge finanziert wird. Strukturelle Massnahmen bzw. eine Erhöhung des Rentenalters sind damit auf die sehr lange Bank geschoben worden. Sogar die Anpassung des Rentenalters der Frauen an dasjenige der Männer wurde aus Angst vor linken Protesten fallen gelassen. Innenminister Alain Berset, der auch auf eine einnahmenseitige Sanierung der AHV setzt, freut’s natürlich – das für ihn leidige Thema Rentenalter ist wohl für längere Zeit vom Tisch.

Dieser Weg aber ist höchst gefährlich: Die AHV wird so zu einem finanziellen Fass ohne Boden, den Ursachen der Probleme wird nicht Rechnung getragen. Leidtragende sind die heute jungen wie auch die künftigen Generationen, denn sie zahlen die Zeche über höhere Beiträge, ohne jedoch dazu etwas sagen zu können. Das ist eine höchst unredliche Politik.

Gute Chancen für Referendum

Obwohl sich das Parlament trotz all dieser Einwände noch in dieser Session einigen dürfte (die Differenzen sind geringfügig), wird es zu einem Referendum gegen die Vorlage kommen. Die Jungen Grünen haben es schon angekündigt. Weitere werden aufspringen: Die grüne Mutterpartei hat weitgehend geschlossen gegen die Vorlage gestimmt. Zudem haben linke gewerkschaftliche Kreise in der Westschweiz auch schon über ein Referendum nachgedacht.

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass das Referendum zustande kommen wird. In der Abstimmung zeichnet sich dann eine unheilige Allianz ab: Die SVP hat sich im Rat mehrheitlich gegen das Paket ausgesprochen, und sie wird kaum die Ja-Parole fassen. Damit hat das Referendum gute Chancen auf Erfolg.

Das umso mehr noch, als das demokratiepolitische Problem virulent wird. All diejenigen, die beispielsweise den Steuerteil unterstützen, denjenigen über die AHV aber nicht, können ihren Willen an der Urne nicht geltend machen. Nicht wenige werden aus Verärgerung Nein stimmen. Der demokratiepolitische Sündenfall bleibt auch angesichts eines Gutachtens des Bundesamts für Justiz bestehen, das dem Paket rechtliche Unbedenklichkeit bescheinigt hat. Bedenklich ist dabei allerdings, dass sich der Bundesrat gleichsam auf ein «Parteigutachten» stützt.

Der vom Parlament beschlossene Kuhhandel erreicht das steuerpolitische Ziel mehr oder weniger. Der Preis dafür ist allerdings zu hoch: In der AHV wird ein verheerend falscher Weg eingeschlagen, und demokratiepolitisch ist das Vorgehen unerträglich.