Partners Group erhält Kapitalzusage

(AWP) Die Partners Group (PGHN 1'248.00 +0.32%) hat für ihr drittes direktes Infrastrukturprogramm insgesamt 8,5 Mrd. $ von den Kunden erhalten. Das Programm investiert den Angaben zufolge in Infrastrukturprojekte in strategischen Themenbereichen, die mit Digitalisierung & Automatisierung, New Living sowie Dekarbonisierung & Nachhaltigkeit in Verbindung stehen.

Dabei habe der dritte direkte Infrastrukturfonds neue Kapitalzusagen in Höhe von 6,4 Mrd. $ erhalten, teilte der auf alternative Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter am Montagabend mit. Weitere Zusagen über 2,1 Mrd. $ hätten andere Privatmarkt-Programme und massgeschneiderte Kundenlösungen erhalten. Diese würden parallel mit dem Programm investiert.

Der Abschluss des Fundraisings folge einer intensiven Phase der Investitionstätigkeit für Partners Group, so die Mitteilung. Im Jahr 2021 seien insgesamt 5,4 Mrd. $ in Infrastrukturanlagen und -unternehmen investiert worden, die Partners Groups thematischer Anlagephilosophie widerspiegelten.

Die Investoren dieses dritten Infrastrukturprogramms sind den Angaben zufolge sowohl neue als auch bestehende Kunden, darunter öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Stiftungen. Etwa ein Drittel der Kapitalzusagen sei von ausserhalb des europäischen Heimatmarktes der Partners Group gekommen. Die Gründer, Partner und andere Mitarbeiter von Partners Group hätten ebenfalls in bedeutendem Masse in das Programm investiert.