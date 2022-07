Partners Group investiert in Finnland

(AWP) Der Investmentmanager Partners Group (PGHN 874.80 -2.54%) übernimmt für seine Kunden ein Portfolio von 19 Logistik-Immobilien in Finnland. Diese hätten eine vermietbare Nettofläche von 140’000 Quadratmetern, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Objekte seien zu 96% von über 80 Mietern aus verschiedenen Branchen belegt. Diese hätten alle jährliche Mietverträge mit Inflationsausgleich abgeschlossen, so Partners Group weiter. Die Anlagen befänden sich in strategischer Nähe zu städtischen Gebieten und seien ideal für eine Vielzahl von Nutzern geeignet.

Partners Group will nun zusammen mit seinem lokalen Partner Trevian das Portfolio zu einer führenden Plattform in Finnland ausbauen. Zu den Schlüsselinitiativen gehörten die Weitervermietung von Objekten zu Marktpreisen, die Durchführung von Erweiterungen, um den Expansionsbedarf von Mietern zu erfüllen, sowie gezielte Investitionen zur Modernisierung der Einrichtungen.

Der Geschäftsbereich «Private Real Estate» der Partners Group verwaltet laut den Angaben weltweit ein Vermögen von 18 Mrd. $. Im Jahr 2021 habe das Unternehmen Eigenkapital in Höhe von rund 4 Mrd. $ in private Immobilien investiert, davon rund 40% in den Logistiksektor.