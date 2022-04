Partners Group kauft irischen Digitaldienstleister

(AWP) Der Zuger Asset Manager Partners Group (PGHN 1'168.00 +1.30%) kauft für seine Kunden das irische Unternehmen Version 1, einen Anbieter von Dienstleistungen für digitale Transformation in Grossbritannien und Irland. Verkäuferin ist die britische Investmentgesellschaft Volpi Capital.

Partners Group werde nun mit dem bestehenden Management Team von Version 1 in der nächsten Wachstumsphase zusammenarbeiten, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Version 1 mit Sitz in Dublin hat rund 450 Kunden und beschäftigt 2100 Mitarbeitende in Irland, Grossbritannien, Indien und Spanien. Zu den Angeboten an die Kunden zählen Applikations-Modernisierungen, Cloud-Migration und die Entwicklung von Anwendungen für die Cloud.

Der Sektor erlebe derzeit starken Rückenwind, heisst es weiter. Partners Group wolle nun ein zweistelliges Wachstum für Version 1 erreichen, indem die Breite und die Tiefe der Angebote sowie die internationale Präsent ausgebaut wird. Zudem sollen wertsteigernde Übernahmen getätigt werden.