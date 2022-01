Partners Group liefert einen ersten Vorgeschmack

Partners Group ist der Start in das neue Börsenjahr nicht nach Wunsch geglückt. Wie andere Wachstumsaktien ist auch der Spezialist für nichtkotierte Anlagen der steigenden Zinsen wegen an den Finanzmärkten unter Druck geraten.

Wesentlich besser dürfte sich dagegen das operative Geschäft von Partners Group entwickelt haben. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen regelmässig Transaktionen in seinen Portfolios bekannt gegeben, in der Schweiz wurde beispielsweise eine Minderheitsbeteiligung am Uhrenhersteller Breitling abgeschlossen. Verkauft wurde dagegen in den USA Pacific Bells, Franchisenehmer der Fastfood-Kette Taco Bell.