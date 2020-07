Partners Group erhält weitere Kundengelder

(AWP) Partners Group (PGHN 877.6 -1.66%) hat die verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr trotz Coronakrise weiter gesteigert, aber deutlich weniger stark als üblicherweise. Die Prognose für das Gesamtjahr fällt derweil wegen der Covid-19-Pandemie mittlerweile tiefer aus.

Die neuen Zahlungszusagen der Kunden lagen in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 8,3 Mrd. $ nach 8,4 Mrd. im Vorjahr. Der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Vermögensverwalter bezeichnete dies in einer Mitteilung vom Dienstag als solide.

Per Ende Juni verwaltete die Gesellschaft damit Vermögen in der Höhe von 96,3 Mrd. $ nach 94,6 Mrd. Ende April und 94,1 Mrd. Ende 2019.

Von AWP befragte Analysten hatten im Schnitt mit Kundennachfragen in Höhe von 9,0 Mrd. gerechnet. Die verwalteten Vermögen per Ende Juni wurden auf 96,2 Mrd. geschätzt. Anfang Juni hatte Partners Group allerdings bereits eine mehr oder weniger stabile Entwicklung im ersten Halbjahr in Aussicht gestellt.

Im Vordergrund steht daher die Jahresprognose, die erst Mitte Januar verkündet und Mitte März wegen der Pandemie wieder zurückgezogen wurde. Partners Group rechnet nun mit Kapitalzusagen von 12 bis 15 Mrd. $, wie es am Dienstag hiess. Dies «aufgrund von vorübergehend geringeren Investitionsvolumen und längeren Zeiträumen zwischen neuen Kapitalzusagen», so die Begründung. Ursprünglich – vor dem Ausbruch der Coronakrise – war für das laufende Jahr mit solchen von 15 bis 19 Mrd. gerechnet worden.

Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit so genannten Tail-Down-Effekten aus reiferen Programmen sowie Kapitalabflüssen aus liquiden und semi-liquiden Programmen von –7,5 Mrd. bis –9,0 Mrd. Im ersten Semester 2020 lagen diese bei –4,0 Mrd.

Bei Partners Group ist der Grossteil der Produkte darauf ausgelegt, dass Investoren zehn bis zwölf Jahre fest investiert bleiben. Wenn ein Privatmarktprogramm ausläuft, reduzieren sich die verwalteten Vermögen schrittweise, was als Tail-Down-Effekt bezeichnet wird.

Das Halbjahresergebnis will Partners Group am 8. September veröffentlichen.

