Partners Group steht vor Rekordjahr

Partners Group legt morgen Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2021 vor. Signifikante Überraschungen werden dabei keine erwartet. Bereits Mitte August hat der Spezialist für nicht kotierte Anlagen für den Berichtszeitraum eine positive Gewinnwarnung ausgegeben.

Auslöser dafür waren die seit Jahresbeginn gestiegenen erfolgsabhängigen Performance Fees. Da wieder mehr Beteiligungen aus den Portfolios verkauft wurden, rechnet das Unternehmen hier mit Einnahmen in der Höhe von 360 bis 445 Mio. Fr. Diese dürften in einem Gewinn in der Höhe von 585 bis 645 Mio. Fr. resultieren. Ersterer Wert lag im Vorjahr bei 56 Mio. Fr., während unter dem Strich 313 Mio. Fr. verblieben. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an