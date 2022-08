Partners Group übernimmt US-Spezialversicherungs-Broker

(AWP) Das Investmentunternehmen Partners Group (PGHN 967.80 -0.53%) übernimmt für seine Kunden in den USA eine Mehrheitsbeteiligung am Spezialversicherer Foundation Risk Partners (FRP). Verkäufer ist das US-Private Equity-Unternehmen Warburg Pincus, das weiterhin eine Minderheitsposition behält, wie das Zuger Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht.

Ausserdem soll laut der Mitteilung das Management von FRP einen Anteil an dem Unternehmen halten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Daytona Beach, Florida, verfügt über 139 Niederlassungen in 18 Bundesstaaten, wobei der Schwerpunkt auf Florida, New Jersey, New York und Kalifornien liegt.

Zu den Fachgebieten von FRP gehören gemäss den Angaben gewerbliche Versicherungen, Leistungen für Arbeitnehmer, persönliche Versicherungen und Risikomanagementdienste. FRP helfe den Kunden, zu denen kleine und mittelständische Unternehmen sowie vermögende Privatpersonen gehören, bei der Risikoeinschätzung, der Sicherung eines angemessenen Versicherungsschutz bei wettbewerbsfähigen Preisen und dem Umgang mit Schadensfällen.

Partners Group wolle nun mit dem Management zusammenarbeiten, um das weitere Wachstum von FRP voranzutreiben, heisst es weiter. Dabei solle auch die Akquisitionsstrategie «verfeinert», die Produktpalette in neuen Regionen eingeführt sowie Investitionen in die Technologie und die Optimierung des Betriebsmodells getätigt werden.