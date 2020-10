Partners Group und UBS arbeiten enger zusammen

(AWP) Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group (PGHN 821 -0.41%) und die UBS (UBSG 10.645 0.76%) haben ein langfristig ausgelegtes, gemeinsames Investitionsprogramm lanciert. Dieses Programm soll den Vermögensverwaltungskunden der UBS den Zugang zu Privatmärkten erleichtern, teilte Partners Group am Freitag mit.

Die gemeinsame Initiative werde den Vermögensverwaltungskunden in der Schweiz und in ausgewählten anderen Märkten Europas und Asiens Zugang zu direkten Private-Equity-Anlagen der Partners Group sowie zu Co-Investitionen in bestimmte Anlagen, welche von UBS vorausgewählt werden, eröffnen, heisst es weiter. Mit dieser Lösung strebt Partners Group im Laufe der Zeit eine jährliche Investitionskapazität von ein bis drei Mrd. $ an.

Mit dem Projekt würden die Partners Group und die UBS ihre Beziehungen ausbauen, sagt Partners Group-Mitgründer und Verwaltungsrat Urs Wietlisbach laut Mitteilung.

