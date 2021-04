Partners Group verkauft Immobilienportfolio

Die Maschine läuft. Mit schöner Regelmässigkeit gibt Partners Group seit Anfang Jahr neue Deals bekannt. Ein Anzeichen dafür, dass sich bei dem Spezialist für Privatmarktanlagen der durch die Covid-19-Krise ausgelöste Stau aufzulösen beginnt und Käufe wie Verkäufe aus dem Portfolio erneut möglich sind. Das lässt auch die variablen Einnahmen, die sogenannten Performance Fees, des Investmentspezialisten wieder steigen, welche deswegen im vergangenen Jahr eine Delle erlitten hatten. Der heute bekannt gegebene Verkauf eines Immobilienportfolios in den USA an einen institutionellen Käufer ist dem Bereich Private Real Estate zuzuordnen, dem kleinsten Geschäftsbereich der Partners Group. Von den insgesamt 109 Mrd.$, die die Gesellschaft verwaltet, entfielen im vergangenen Jahr weniger als zehn % (17 Mrd.$) auf Immobilien. Das Unternehmen hat hier eigenen Angaben zufolge von der infolge der Coronakrise steigenden Nachfrage nach Logistikflächen für den Onlinehandel profitiert. Mit rund 1 Mrd.$ übersteigt der Wert dieses Immobilienportfolio die Höhe der in diesem Jahr bereit bekannt gegebenen Deals in diesem Bereich. Die Aktien haben von der Nachricht profitiert. Partners Group haben seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert zu gelegt. Die Titel sind im Vergleich zu anderen Unternehmen der Finanzbranche hoch bewertet. Langfristig ist das Potenzial jedoch intakt.