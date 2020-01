Partners Group verwaltet erstmals mehr als 80 Mrd. €

Das zugerische Finanzhaus ist auf Rekordkurs. Die in Private Equity, Unternehmensfinanzierungen und Infrastrukturbetriebe investierten Mittel sind nochmals markant gestiegen. Die neu für Kunden angelegten Mittel waren aber doch ein Viertel geringer als 2018: Das Management beteuert, vorsichtig neu am Markt zu investieren, weil die Einstiegspreise hoch sind. Das zeugt von einem klugen Vorgehen. Partners Group erwartet, dass 2020 von Kunden Neugelder in Höhe des letztjährigen Totals eintreffen werden. Damit würde das Expansionstempo nicht weiter zunehmen. So ist wahrscheinlich, dass die Aktien von Partners Group nach kräftiger Avance vorerst etwas zurückfallen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.