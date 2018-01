Partners Group zieht neue Kundengelder an

(AWP) Die Partners Group (PGHN 696.5 0.8%) hat 2017 erneut höhere Neugelder verzeichnet und auch die verwalteten Vermögen gesteigert. Der Vermögensverwalter erhielt in der Berichtsperiode von seinen Kunden Zahlungszusagen in Höhe von 13,3 Mrd. €, nach 9,2 Mrd. € im Vorjahr, wie das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Damit wurde die eigene Guidance des Unternehms von 10 bis 12 Mrd. € übertroffen. Per Ende Jahr verwaltete die Gesellschaft Assets under Management (AuM) von 61,9 Mrd. €, nach 57,8 Mrd. € per Ende Juni 2017. Im Vergleich zu Ende 2016 stiegen die AuM um 14%.

Die Rekordsumme bei der Kundennachfrage beruhe auf einer Kombination aus einer soliden Pipeline an Investitionsmöglichkeiten und einer starken Nachfrage nach Kernprogrammen und Mandaten der Firma, schreibt die Gesellschaft.

Neben den Kundennachfragen wurden Tail-Down Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von insgesamt –4,1 Mrd. € wirksam. Sie lagen damit leicht über der in Aussicht gestellten Bandbreite von –3 bis –4 Mrd. €.

Effekte aus Fremdwährungen beliefen sich auf –2,9 Mrd. €. Erfolgsabhängige Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsvehikeln sowie andere Einflüsse leisteten einen positiven Beitrag in Höhe von 1,4 Mrd. €.

Mit den ausgewiesenen Angaben lag Partners Group über der Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit verwalteten Vermögen von 61,1 Mrd. € und Neugeldern im Umfang von 11,9 Mrd. € gerechnet.

Insgesamt tätigten die Investment-Teams der Partners Group im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von 13,3 Mrd. $ nach 11,7 Mrd. $ 2016.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechnet Partners Group mit einer weiter wachsenden Kundennachfrage. Das Unternehmen rechnet mit Kapitalzusagen von brutto 11 Mrd bis 14 Mrd. €. Zudem kalkuliert es mit Tail-Down-Effekten aus reiferen Programmen sowie möglichen Kapitalabflüssen in Höhe von –4,5 Mrd bis –5,5 Mrd. €.