Passagiereinbruch am Flughafen Zürich

Für den Flughafen Zürich war 2020 ein Jahr des Schreckens. Der Zusammenbruch des Flugverkehrs stellte das bisherige Geschehen auf den Kopf und hinterliess tiefe Spuren in den Geschäftszahlen. Wie tief, wird die Airportbetreiberin am 12. März mitteilen. Die nächsten Monate werden nochmals sehr anspruchsvoll, ist doch der Reiseverkehr immer noch sehr eingeschränkt und werden die Lockdown-Massnahmen dem Retailgeschäft nochmals zusetzen. Die positiven Nachrichten zu Impfstoffen stimmen zuversichtlich, dass sich der Flugverkehr in der zweiten Jahreshälfte normalisieren kann. Bis das Vorkrisenniveau erreicht ist, dürfte es aber 2024 werden. Dem Flughafen Zürich kommt zugute, dass er im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern einen höheren Anteil des Umsatzes mit Geschäften erwirtschaftet, die ausserhalb des eigentlichen Flugbetriebs liegen. Die Aktien haben sich im Herbst nach den ersten Impfstoffmeldungen deutlich erholt. Die erwartete Wiederbelebung des Flugverkehrs ist zu einem beträchtlichen Teil eingepreist.