Passagierzahlen am Flughafen Zürich brechen ein

(AWP) Die Coronavirus-Pandemie hat beim Flughafen Zürich (FHZN 124 0%) zu einem Einbruch bei den Passagierzahlen im März geführt. Insgesamt sackte die Zahl der Reisenden um 63,2% auf 890’000 ab.

Schuld am Einbruch sind die Notmassnahmen des Bundesrates zur Eindämmung der Seuche und der Sturzflug der Luftfahrtbranche. Die Hauptkundin Swiss hat von 88 Fliegern nur noch sechs in Betrieb. Der Rest ist am Boden geparkt, was dem grössten Schweizer Flughafen so wenige Flüge wie schon ganz lange nicht mehr und einen herben Passagierverlust bescherte.

Die Anzahl der Flüge sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 49,5% auf 11’135 Starts oder Landungen, wie der Flughafen Zürich am Dienstagabend bekannt gab. Im Durchschnitt waren nur noch 97,6 Fluggäste an Bord einer Maschine. Das ist über ein Fünftel weniger als vor einem Jahr. Nur noch 56,5% der Sitzplätze waren belegt, 19 Prozentpunkte weniger als vor zwölf Monaten.

Grösster Einbruch seit den 1970ern

Dies ist der grösste Einbruch seit Jahrzehnten: «Wir gehen davon aus, dass es letztmals anfangs der 1970er Jahre so wenige Passagiere gegeben hat», sagte eine Flughafen-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Genau sagen könne sie dies nicht – im Papierarchiv sei derzeit niemand tätig, weil alle Angestellten zu Hause arbeiten würden. Seit 1998 seien die Zahlen elektronisch verfügbar und seither habe es nie so tiefe Zahlen gegeben.

Die Zahl der Umsteigepassagiere brach um 69,2% auf 231’000 ein. Bei den Lokalpassagieren fiel sie um 60,6% auf gut 656’000.

Nicht ganz so schlimm war der Taucher bei der Fracht. Hier sackten die Volumen um knapp 40% auf 25’500 Tonnen.

Sturzflug geht weiter

In den ersten beiden Aprilwochen ging der Sturzflug weiter. Die Anzahl Flüge und Passagiere sackten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um über 95% ab.

Trotzdem bleibe der Flughafen Zürich offen und stelle die Verbindung der Schweiz mit der Welt sicher, schrieb die Flughafengesellschaft. «Dadurch können die durch das Aussendepartement EDA organisierten Rückholflüge durchgeführt und einige internationale Verbindungen aufrechterhalten werden, unter anderem nach Frankfurt (Lufthansa (LHA 8.772 -1.22%)), London (Swiss), Helsinki (Finnair) und Amsterdam (KLM).»

Zudem fänden Ambulanzflüge statt und die Logistikketten würden dank Frachttransporten aufrechterhalten, hiess es weiter. Die meisten Shops und Restaurants am Flughafen Zürich sind indes geschlossen.

Die komplette Historie zum Flughafen Zürich finden Sie hier.»