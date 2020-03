Paukenschlag bei Meyer Burger

Meyer Burger kommt nicht aus der Krise heraus. Nun folgt die Kapitulation der bisherigen Führung gegenüber Aktionärsaktivistin Sentis. Mark Kerekes von Sentis soll trotz deutlichem Nein der versammelten Aktionäre vergangenen Oktober in den Verwaltungsrat einziehen. Auch die Wünsche von Sentis zum CEO werden nun wahr, denn die Aktionärin, die rund zwei Dutzend Anteilseigner und damit insgesamt 12% des Kapitals vertritt, hatte schon länger angedeutet, dass Erfurt als CEO besser geeignet wäre als Hans Brändle. Brändle und Präsident Remo Lütolf verlassen nach dem verbitterten Abwehrkampf gegen Sentis im Herbst das Schiff. Offen bleibt, wie der Umsatz wieder steigen soll. Der Aufbau einer eigenen Zell- und Modulfertigung in Europa wird so schnell kaum Resultate liefern, wenn überhaupt noch irgendein Investor Geld in eine europäische Zellenproduktion stecken will.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.