Peach Property erhöht die Dividende

(AWP) Peach Property rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Wachstum bei den Mieteinnahmen. Aber auch bei den Erträgen will die auf Wohnimmobilien in deutschen Ballungsräumen und B-Städten fokussierte Immobilienfirma weiter zulegen.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den Metropolregionen übersteige das Angebot, sagte Firmenchef Thomas Wolfensberger an einer Medien- und Analystenpräsentation am Dienstag. Die aktuellen Durchschnittsmieten würden noch ein Mietsteigerungspotenzial von rund einem Fünftel im Vergleich zum Markt bieten. Gesteigert werden könnten die Mieten etwa bei Mieterfluktuationen. Für 2022 erwartet das Unternehmen Mieteinnahmen von voraussichtlich 113 bis 117 Mio. Fr.- nach 108,6 Mio. im Jahr 2021.

Ausserdem will Peach Property im laufenden Jahr rund 2500 bis 3000 Wohnungen sanieren. Dafür will das Unternehmen 70 Mio. Fr. investieren. Damit soll auch der Leerstand auf unter 4% reduziert werden. 2021 senkte das Unternehmen diese Quote auf vergleichbarer Basis auf 6,1 von 7,3%.

Über Übernahmen wolle Peach Property nicht spekulieren. «Wir haben eine kritische Grösse erreicht», sagte Wolfensberger. Peach Property könne bei Zukäufen selektiv sein. Im vergangenen Jahr wuchs der Wohnungsbestand aufgrund von Übernahmen um 4300 auf über 27’400 Einheiten mit einem Marktwert von 2,7 Mrd. Fr.

Zum einzigen Projekt in der Schweiz, der Peninsula in Wädenswil, sage der CEO, das Projekt sei auf gutem Weg. Der Bau beginne im April. Die Nachfrage nach Wohnungen dieser Qualität sei sehr gut. Die Reservierungen lägen bei über 35%.

Weitere Fortschritte machen will Peach Property auch bei den Finanzkennzahlen. Dank eine besseren Finanzstruktur eröffneten sich attraktivere Konditionen bei der Kapitalaufnahme, so das Immobilienunternehmen. Die Ratingagenturen Moody’s und Fitch hätten Peach Property hochgestuft. Bei Fitch sei Peach nur mehr einen «Notch» unter dem Rating «BBB», das Investment Grade bedeutet.

