Peach Property erzielt mehr Gewinn

Peach Property hat die Expansionsstrategie im letzten Jahr konsequent fortgesetzt. Das war nicht zuletzt dank dem Partner Ares Capital Management möglich, der mit rund ein Drittel am Unternehmen beteiligt ist. Waschstumspläne hegt Peach Property in Deutschland weiterhin. Allerdings wird dabei Tempo zurückgenommen, um dem Ziel gerecht zu werden, die Verschuldung und die Kapitalkosten weiter zu senken. Operativ war 2020 für das Unternehmen ein gutes Jahr, wozu die Senkung des Leerstands beitrug. Die operative Marge nahm zu, was auch zeigt, dass die Plattformidee für die Immobilienbewirtschaftung funktioniert. Weitere Skaleneffekte sollen die Ertragskraft im laufenden Jahr nochmals stärken. Noch offen ist, wie die Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben sollen. Kann das Management das Ziel einer Ausschüttung für 2020 durchsetzen, wäre das ein erfreuliche Hinweis auf die künftige Aktionärspolitik. Details werden für Ende März in Aussicht gestellt.