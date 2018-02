Peach Property verdreifacht Ergebnis

(AWP) Das Immobilienunternehmen Peach Property (PEAN 31.5 3.28%) hat nach vorläufigen Zahlen das Ergebnis vor Steuern auf 50 Mio. Fr. mehr als verdreifacht. Auch die annualisierten Soll-Mieten wurden mehr als verdoppelt und betrugen 34 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Mieteinnahmen legten ersten Eckdaten zufolge um 77% auf 16,3 Mio. Fr. zu.

Neben dem starken Ausbau des Bestandesportfolios habe auch das Asset Management zu der «sehr guten Geschäftsentwicklung» beigetragen. Es seien deutliche Wertsteigerungen der Immobilien erzielt worden. Aber auch Einmaleffekte wie beispielsweise Währungsgewinne in Höhe von 7 Mio. Fr. haben sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.

Der Wohnungsbestand wurde auf rund 7000 Einheiten ebenfalls mehr als verdoppelt, die vermietbare Fläche stieg um fast 80% auf 445’000 Quadratmeter. Der Marktwert des Bestandsportfolios lag bei rund 450 Mio. Fr. nach 226 Mio. Fr. im Vorjahr, das Gesamtportfolio wies zum Stichtag einen Marktwert von 520 Mio. Fr. (VJ 329) auf.

Der Ausblick auf das laufende Jahr ist gemäss dem Unternehmen positiv. Peach Property will das Wachstum mit Fokus auf Bestandsimmobilien in deutschen B-Städten fortsetzen und erwartet ein deutliches Wachstum der Mieteinnahmen, da die Akquisitionen von 2017 konsolidiert würden. Die vorhandenen Finanzmittel ermöglichten es, den Wohnungsbestand mittelfristig auf 9000 Einheiten auszuweiten, sagt CEO Thomas Wolfensberger in der Mitteilung. Zudem soll das Entwicklungsportfolio weiter abnehmen. So werde das Projekt Wollerau Park 2018 weitgehend abgeschlossen, bereits über 90% der Einheiten seien verkauft, weitere reserviert.

Die endgültigen Finanzkennzahlen werden am 20. März bekannt gegeben.

Die komplette Historie zu Peach Property finden Sie hier. »