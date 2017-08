Peach Property wächst profitabel

(AWP/GA) Die Immobiliengesellschaft Peach Property (PEAN 24.5 -4.48%) hat wie vor zwei Wochen angekündigt im ersten Halbjahr unter dem Strich deutlich mehr verdient. Zum Gewinnsprung um 12,2 auf 16 Mio. Fr. trugen drei Entwicklungen bei.

Dank des Portfolioausbaus in Deutschland stiegen die Mieteinahmen (+61% auf 6,8 Mio. Fr.). Zugleich nahm der Erfolg aus Neubewertung zu (19,9 vs. 13,8 Mio. Fr.). Verkäufe in den Entwicklungsprojekten in Hamburg, Berlin und Rorschach steuerten ebenfalls mehr zum Ergebnis bei (21,4 vs. 4,6 Mio. Fr.).

In den genannten Projekten seien nur noch drei Wohnungen verfügbar. Bei dem im Bau befindlichen Projekt Wollerau Park wurde im ersten Halbjahr eine Vertriebsquote von knapp 80% erreicht, teilt Peach Property mit.

Unternehmenszahlen Der Wohnungsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2016 um 36%, der Marktwert des Bestandesportfolios um 48% auf 332 Mio. Fr. am Bilanzstichtag.

Der Betriebsertrag nahm durch den Ausbau in Deutschland von 28,5 auf 48,5 Mio. Fr. zu. Gleichzeitig stieg deswegen der Betriebsaufwand deutlich. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit verbesserte sich rund ein Drittel auf 21,5 Mio. Fr.

Peach Property hat in den vergangenen Jahren die Abhängigkeit vom Entwicklungsgeschäft von Stockwerkeigentum durch den Kauf von Wohnportfolios in Deutschland erheblich reduziert.

Als das Unternehmen Ende 2010 an die Schweizer Börse kam, lag der Fokus noch auf der Entwicklung von Luxusimmobilien. Inzwischen haben die Bestandesliegenschaften einen Anteil von 85% am gesamten Portfolio.

Ausbau mit neuem Investor

Seit April ist die Kreissparkasse Biberach neuer Ankerinvestor von Peach Property. Das Finanzinstitut hält nach der Kapitalerhöhung 7,8% der Peach-Aktien. Im Juli arrangierte die Bank für die Immobiliengesellschaft einen Konsortialkredit von deutschen Sparkassen und Volksbanken von bis zu 60 Mio. € für ein beschleunigtes Wachstum. Davon wurde die Hälfte sofort zur Verfügung gestellt. Bereits die Aktienemission aus genehmigtem Kapital hatte Peach Property brutto 6,9 Mio. Fr. eingespielt.

Ein Investment daraus ist bereits bekannt. In Mülheim an der Ruhr erwarb Peach Property Mitte Juli ein kleines Portfolio mit fünfundachtzig vollständig vermieteten Wohnungen. Das Portfolio umfasst inzwischen 4328 Wohneinheiten mit einer Sollmiete von jährlich 22,4 Mio. Fr. CEO Thomas Wolfensberger geht davon aus, dass Peach Property bis Ende Jahr 5000 Wohnungen im Bestand hat. Schwerpunkt der Investments bilden die deutschen B-Städte und Regionen, in denen das Unternehmen bereits aktiv ist.

Zuversichtliche Prognose

Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management zuversichtlich, die positive Geschäftsentwicklung fortzusetzen. Die meisten Neuzugänge dieses Jahres sind gut vermietet. Der Mietertrag der Gruppe werde 2017 somit substanziell steigen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich das Bewertungsresultat nicht im gleichen Ausmass entwickeln werde wie im ersten Halbjahr.

Das Eigenkapital nahm per Ende Juni 16% zu. Der innere Wert je Aktie stieg auf 23.45 Fr. Die Eigenkapitalquote betrug nach den diversen Immobilienkäufen in Deutschland noch 38,3% (43,5).

Die Verbindung mit der Kreissparkasse Biberach als aktivem Investor spiegelt sich auch im Aktienkurs. Seit dem Zwischentief Mitte Juli haben Peach Property 20% gewonnen, während der Swiss Performance Index und der Branchenindex für Immobilienaktien ein Nullwachstum verzeichnet haben. Derzeit verkehren die Titel mit einem Aufschlag von 9%.

