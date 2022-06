«Peak Digital» im Private Banking

Der fast zwanzigjährige Aufwärtstrend in den Aktien von Amazon, Netflix, Facebook und Co. scheint gebrochen. Ein Grund für die Kursschwäche sind die stagnierenden oder rückläufigen Nutzerzahlen, die nach der pandemiebedingen Stay-at-Home-Phase einen Höhepunkt erreicht haben. Mit weitgehender Normalisierung der Covid-19-Situation sinkt die digitale Nutzung, weil Aktivitäten im realen Leben wieder an Bedeutung gewinnen.

Zum Autor Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Adjunct Professor am Swiss Finance Institute in Zürich.

Aus den Pandemiejahren lassen sich für digitale Angebote im Bereich des Private Banking/Wealth Management wichtige strategische Erkenntnisse gewinnen. Gewissermassen war die Pandemie in den Jahren 2020/21 ein grosses Experiment mit Blick auf die Frage, wie digital Kunden selbst in einer erzwungenen Situation in der Verwaltung ihres Vermögens agieren.

Zunächst unter eher chaotischen Rahmenbedingungen haben klassische Banken innerhalb kurzer Zeit Prozesse umgestellt und ein abgestimmtes Online-Beratungsangebot entwickelt. Dabei stiegen sowohl die Nutzungszahlen der eigenen digitalen Bankapplikationen wie auch die Kontoeröffnungen bei Neobanken, Robo Advisors und Online-Brokern.

Nie waren die Bedingungen so geeignet für einen Beratungskunden, sich nach Alternativen umzusehen und gegebenenfalls auf die Dienste rein digitaler Anbieter umzusteigen. Wer bis zum Ende der Pandemie Online-Angebote der eigenen Bank oder von Dritten nicht getestet hat oder nun nicht intensiv nutzt, wird es auf absehbare Zeit wohl auch nicht tun. Anders gesagt: Die Pandemie hat aufgrund der Rahmenbedingungen zu einer maximalen Ausschöpfung der digitalen Nutzungsbereitschaft geführt.

Grenzen des digitalen Booms

Inzwischen verzeichnen aber viele Neobanken und Robo Advisors fallende oder stagnierende Nutzungs- und Neukundenzahlen. Dies deutet darauf hin, dass die Präferenz für digitale Geschäftsmodelle zumindest in Teilen tatsächlich durch die Pandemie (und den einhergehenden Börsenboom ab Frühjahr 2020) erzwungen wurde und keine unbedingte Präferenz bei Wiederverfügbarkeit anderer Optionen darstellt.

Das Jahr 2021 erweist sich somit als (vorläufiger) «Peak Digital» im Wealth Management. Einige neuere Umfrageresultate lassen den Schluss zu, dass gerade auch Kunden, die in der Pandemie auf rein digitale Lösungen umgeschwenkt sind, vor allem deren Vorzüge im Bereich der Convenience und der Kosten schätzen.

Allerdings dürfte gerade dieser Kundentypus keine besonders hohe Technologieaffinität aufweisen (sonst hätte er schon früher gewechselt) und gemäss ebendiesen Umfragen nun auch wesentliche Nachteile reiner Online-Lösungen kennengelernt haben (z.B. Fehlen individueller Beratung, Angst, dass Anbieter vom Markt verschwinden, Vertrauensaspekte, limitiertes Dienstleistungsangebot).

Das allgemeine Marktumfeld trägt zurzeit auch dazu bei, dass der typische hoch digitale und damit selbständig agierende Kunde sich zurzeit schwertut. Nach der Pandemie nun der Krieg, Inflation und Zinsängste, fallende Aktien- und Anleihenkurse, verrücktspielende Rohstoffpreise, angespannte Immobilienmärkte und finanzielle Repression.

Anlagerberater wieder hoch im Kurs

Wer dieser Tage weitreichende Anlageentscheidungen treffen muss, spürt die besondere Schwierigkeit, (grosse) Vermögen durch die aktuelle Grosswetterlage zu manövrieren. Gerade in solchen Zeiten ist die Nachfrage der Kunden nach professioneller Vermögensberatung typischerweise besonders hoch. Diese Beratung findet inzwischen auch wieder im persönlichen Rahmen statt.

Auch wenn Videokonferenzen zur Normalität geworden sind, steht jedenfalls der Anlageberater wieder hoch im Kurs. Ob nun persönlich in den Beratungsräumen oder per Video zugeschaltet, ist aus strategischer Sicht unerheblich. Wichtig ist, dass der Kunde über eine persönliche Beziehung an die Bank gebunden ist.

So zeigen längerfristige Daten zur Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen in der Vermögensberatung, dass Krisenzeiten Kunden tendenziell veranlassen, guten Rat zu suchen, und das persönlich bei einem Kundenberater. Der durch die Digitalisierung verstärkte Trend zum Solistentum – also zur Durchführung der Anlagegeschäfte, ohne die Dienste eines Anlageberaters in Anspruch zu nehmen – schwächt sich in Krisenzeiten deutlich ab.

Zahlungsbereitschaft entscheidend

Auch nach zwanzig Jahren beschleunigten Digitalisierungstrends lässt sich sagen, dass Kundenberater nicht überflüssig geworden sind. Ganz im Gegenteil, weiterhin ist jede Wachstumsstrategie im klassischen Private Banking mit der Anstellung zusätzlicher Anlageberater verbunden. Kundenakquisition rein über den digitalen Kanal funktioniert einfach nicht, zumindest nicht im gehobenen Private Banking.

Anders sieht es freilich im Retail und im Affluent Banking aus, wo der Digitalisierungstrend wesentlich stärker ist. Die Deutung der statistischen Zahlen dazu ist aber nicht trivial. Gerne werden nur Kontoeröffnungen oder Nutzerzahlen als Massstab für den durchschlagenden Erfolg digitaler Modelle genannt. Am Schluss geht es aber um Ertrags- und Gewinnanteile, und da ist der digitale Glanz ernüchternder.

Erstens dürfte der «Share of Wallet» der Neobanken und der Robo Advisors gerade in den höheren Kundensegmenten weiterhin sehr gering sein. Zweitens sind Nutzungszahlen eines digitalen Kanals nur bedingt aussagekräftig in Bezug auf die strategisch wichtige Frage, wo Kundenbindung und damit Zahlungsbereitschaft generiert wird.

So ist es denkbar, dass ein Kunde über das Jahr in neun von zehn Fällen mit der Bank digital interagiert, aber der eine persönliche Kontakt zum Kundenberater die Stärke der Kundenbindung und damit die Schaffung von Zahlungsbereitschaft dominiert. Besonders in Krisenzeiten hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Kunden loyal zu Marken sind, die sie kennen und denen sie vertrauen. Je grösser die Unsicherheit, desto höher die Nachfrage nach Vertrauen. Allen (digitalen) Unkenrufen zum Trotz ist das Vertrauen vermögender Kunden in die eigene ganz klassische Bankbeziehung jedenfalls ungebrochen.

Mensch oder Robo?

Die «Peak Digital»-These ist nicht absolut zu verstehen. Die Verbreitung von Innovationen verläuft nicht – wie die meisten Prognosen implizieren – linear, sondern in Wellen. Wir haben 2021 den Höhepunkt einer solchen Welle erlebt, nun folgt eine Abschwächung, bis sich die nächste Welle bilden wird, wahrscheinlich dann wieder mit einem höheren Wellenhöchstpunkt.

Was die neue Welle anschubsen und befeuern wird, ist naturgemäss schwer vorhersehbar. Zurzeit scheint das Pendel wieder in Richtung menschlicher Interaktion zu schwingen, aber die Robo Advisors werden zurückschlagen.

Die digitalen Wettbewerber werden möglicherweise neue Technologien (5G, Blockchain, Quantencomputer, Virtual Reality) besser zusammenfügen als heute und vor allem versuchen, ganzheitlichere Lösungen anzubieten, die über die Durchführung eines simplen Aktien-Trade via Smartphone hinausgehen. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von digitalen Tools in anderen Lebensbereichen könnte auch die Anwendungsbereitschaft im gehobenen Beratungsgeschäft über die Zeit neu bewertet werden.

Somit gilt für Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter, sich nicht auszuruhen. Die Frage, ob Mensch oder Robo, ist in ständigem Fluss. Allerdings lässt sich eine wichtige Feststellung aus den bisherigen Digitalisierungswellen schon jetzt treffen: Klassische Anbieter haben es bisher in der gehobenen Vermögensverwaltung besser verstanden, digitale Lösungen in ihr persönliches Angebot einzubauen, als es rein digitalen Anbietern gelungen ist, persönliche Beratung zu ersetzen.