Peak Inflation: Wie es nach dem Teuerungsschub weitergeht

Die Inflation ist das Thema der Stunde. Fast täglich treffen neue Zahlen ein, die man bis vor Kurzem nicht für möglich gehalten hatte.

In den USA beträgt die Teuerung 8,5%, so viel wie seit 1981 nicht mehr. Die Produzentenpreisinflation ist sogar auf einem Allzeithoch. Auch in Deutschland verzeichneten die Erzeugerpreise im März mit über 30% den grössten Jahressprung seit Messbeginn. Am Donnerstag steht mit den deutschen Konsumentenpreisen der nächste potenzielle Inflationsschocker ins Haus, gefolgt von den Teuerungsdaten für die gesamte Währungsunion am Freitag.