Peking spannt die Fäden vorsichtig

Charles Maynard hat schon bessere Zeiten erlebt. Der Mitgründer der in New York und London domi­zilierten Investment Bank BDA Partners hat früher zuhauf chinesische Investoren mit europäischen Unternehmen an einen Tisch gebracht. «Seit einigen Jahren sind chinesische Investoren aber praktisch ­absent», sagt er. Die Ruhe ist für M&A-­Akteure wie ihn quer durch Europa das «New Normal». Standen 2016 hinter 309 Transaktionen in Europa chinesische Investoren, waren es 2019 noch 182. Gleichzeitig ging der Transaktionswert um 80% zurück.

Nun könnte der Wind drehen: «Wir spüren gegenüber 2019 eine Zunahme der Gesprächsbereitschaft chinesischer Investoren», sagt Sascha Beer, Leiter M&A bei PwC Schweiz. «Einige haben das Gefühl, sie könnten nun günstig akquirieren – allerdings wird die Schnäppchenjagd nicht einfach.» Einen Grund für das wachsende Interesse sieht Beer in der ­raschen Erholung der chinesischen Wirtschaft. «Es zeichnet sich ab, dass das Land gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.»