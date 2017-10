Pekings Kursänderung stellt die Weltwirtschaft auf die Probe

T äglich werden in China neue Bahnlinien, Brücken und Strassen eröffnet – aber nach Schätzungen der Universität Oxford war nur die Hälfte der Projekte in den vergangenen Jahrzehnten ihre Kosten wert. Die schuldenfinanzierten Infrastrukturausgaben werden daher oft kritisiert. Doch nicht nur in der Volksrepublik selbst sorgt der staatlich gelenkte Bauboom für Jobs und Wachstum – auch das Ausland profitiert dank der chinesischen Nachfrage.

Eine Kursänderung Chinas weg vom Schuldenwachstum ist daher für die Weltwirtschaft ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es für das globale Finanzsystem von Nutzen, wenn aus der Volksrepublik keine Schuldenkrise mehr droht und ein nachhaltiges Wachstumsmodell gefunden wird. So mahnt der Internationale Währungsfonds (IWF) Chinas Politik, weniger Gewicht auf kurzfristige Wachstumsziele zu legen.