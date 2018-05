Pensions-Kassen-Sturz vom April 2018

Jeder Beschäftigte in der Schweiz mit einem Jahreseinkommen über 21 000 Fr. ist obligatorisch in der beruflichen Vorsorge versichert. Dort sammelt sich das Spargeld an bis zum Zeitpunkt der Pensionierung. Mit Blick auf diesen langen Zeitraum zählt, was auf Dauer an Anlageertrag erreicht wird. Seit 2000 haben die Pensionskassen 2,9% jährliche Performance erzielt.

Dieses Jahr hat allerdings ungünstig begonnen. Der Aktienindex SMI (SMI 8886.26 0.49%) steht nach vier Monaten 6% tiefer, und auch der Schweizer Anleihenindex zeigt eine Wertminderung. Der leichte Anstieg der Marktzinsen hat den Kurswert der ausstehenden Obligationen vermindert.

In der Bilanz von Grossunternehmen, die internationale Rechnungslegungsnormen befolgen, bringt der Zinsanstieg einen Vorteil. Der dort aufgeführte Wert der Vorsorgeverbindlichkeiten hat sich – analog der Preisbewegung bei den Obligationen – vermindert. Das Deckungsverhältnis sei deswegen dieses Jahr fast 1 Prozentpunkt besser, berechnet der Dienstleister Willis Towers Watson.

Die Vorsorgeeinrichtungen selbst haben nach den Fachempfehlungen für die Rechnungslegung Swiss GAAP FER zu bilanzieren. Da spielt ein anderer Mechanismus, denn es liegt in der Kompetenz der Führungsinstanzen, den Bilanzierungsfaktor der Renten festzulegen.

Viele Pensionskassen haben Nachholbedarf. Sie werden Ende 2017 Rückstellungen gebildet haben, um die Bilanzierung der feststehenden Renten besser auf die wahrscheinliche Performance der nächsten Jahre zu passen. Deshalb dürfte das Finanzierungsverhältnis etwas mehr zurückgefallen sein, als es der Projektionswert des Dienstleisters Prevanto anzeigt. Er schätzt, das durchschnittliche Deckungsverhältnis sei seit Jahresbeginn allein wegen der Anlageperformance und der Kosten von 114 auf 111% erodiert.

