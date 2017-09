Pensions-Kassen-Sturz vom August 2017

Die Pensionskassen haben nach zwei Dritteln des Jahres etwa 3% Performance auf dem Investmentbuch. Der Pictet-BVG-Index 25, der die Wertentwicklung eines typischen Kassenvermögens mit 25%-Aktienanteil spiegelt, zeigt aktuell vor Belastung von Vermögensverwaltungskosten ein Plus von 3,5%.

Haupttreiber der bisherigen Jahresavance ist die Aktienhausse. Die Vorsorgeeinrichtungen halten im Schnitt ein Drittel des Vermögens in Dividendenwerten. Der SMI (SMI 8853.4 -0.07%) der Standardwerte notiert rund 8% über dem Jahresstart. Der Kurswert der Obligationen hingegen ist gegenüber Jahresbeginn wenig verändert.

Aktien an erster Stelle

Eine Aktienmarktkorrektur um 10 bis 15%, wie sie einige Marktbeobachter erwarten, würde den Performancezähler der Pensionskassen rasch auf null zurückstellen – selbst wenn in einem solchen Fall viele Anleger von Aktien in Obligationen umschichten würden und so die Obli-Bewertungen stiegen.

Gemäss dem vierteljährlichen Pensionskassenindex von Credit Suisse (CSGN 13.9 -0.79%) halten die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen im Schnitt 32% des Vermögens in Aktien, 31% in Obligationen und 23% direkt und indirekt in vermieteten Immobilien.

Fiele das diesjährige Anlageresultat auf eine Nullperformance zurück, käme es nicht nur einfach zu einem «Nuller» für alle. Die Rentenbeziehenden einer Pensionskasse beanspruchen in jedem Fall eine Verzinsung ihres Restguthabens von je nach Kasse 1,5 bis 3%. Für diesen technischen Zins hat Swisscanto zuletzt einen Durchschnittswert von 2,2% berechnet. Welche Sanierungsgefahren ein Baisseszenario für die Pensionsversicherten hätte, illustrieren die Sensitivitätsberechnungen im nebenstehenden Artikel.

Wie gut sich Beschäftigte und Rentner mit Pensionskassendingen auskennen, hat der Vermögensverwalter Axa (CS 23.895 -0.27%) Investments Managers durch Befragung von 700 Personen herausgefunden. 72% der Antwortenden schätzen sich selbst als gut oder eher gut informiert ein. Die Frage, wie sicher ihre Pensionskasse das Sparkapital anlege, wurde von den Umfrageteilnehmern auf der Skala von 1 bis 10 im Schnitt mit 7,5 bewertet.

Lieber Kapital statt Rente

Schwindend ist aber die Bereitschaft, die in Aussicht stehende Rente zu akzeptieren. 49% gaben an, zum Zeitpunkt der Pensionierung das ganze Guthaben oder zumindest einen Teil davon bar beziehen und das Geld selbst verwalten zu wollen. Im zurückliegenden Jahr waren erst 46% der damals Befragten dieser Meinung.

Unverändert gross ist die Abneigung, einen längeren Verbleib im Arbeitsleben aufgezwungen zu erhalten. Nur 35% wären bereit, für den Erhalt des versprochenen Rentenniveaus länger zu arbeiten und die Pensionierung hinauszuschieben. Hingegen könnten sich drei Viertel der Befragten vorstellen, frühzeitiger mit Einzahlungen ins System zu beginnen und auch freiwillig mehr zu sparen.

