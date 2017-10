«Pensionskassen könnten mutiger sein»

Frau Böck, was können Pensionskassen wie Profond im heutigen Marktumfeld an Rendite erreichen?

Wer wie wir ein dauerhaft gutes Resultat anpeilt, sollte sich keine Jahresziele setzen. Wir planen konsequent über einen fünfjährigen Zeitraum und rechnen derzeit mit einer durchschnittlichen Rendite von 4,5% jährlich. Das ist ehrgeizig, aber wir trauen es uns zu. Als Pensionskasse legen wir sehr langfristig an, was ja der eigentliche Sinn der Vorsorge ist.

Die meisten Vorsorgeeinrichtungen streben eine Jahresrendite von 2 bis 2,5% an. Weshalb liegt Ihre Messlatte höher? Machen es sich die anderen zu bequem?

Das kann man nicht so einfach sagen. Das Renditeziel hängt von der Struktur und der Risikofähigkeit einer Kasse ab, und diese Faktoren sind sehr unterschiedlich. In unserem Fall mit einem geringen Rentneranteil und einem positiven Cashflow dürfen wir die Latte höher legen. Als langfristiger Investor stellen wir auf einen gesamten Finanzmarktzyklus ab, der in der Regel etwa acht Jahre umfasst. Wer so lange durchzuhalten bereit ist, darf voll mit den Zusatzrenditen rechnen, die die sogenannt risikoreichen Anlageklassen offerieren. Das nutzen wir, um Risikoprämien auch in wenig liquiden oder komplexen Anlageklassen zu nutzen.