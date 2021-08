Perfect Holding unterzeichnet Übernahmedeal mit Kinarus

(AWP) Die in der Geschäftsfliegerei tätige Perfect Holding (PRFN 0.07 +6.92%) steigt in neue Geschäftsfelder ein. Mit dem Pharmaunternehmen Kinarus AG habe man ein unverbindliches Memorandum of Understanding («MoU») zur Übernahme unterzeichnet, teilte die angeschlagene Gesellschaft am Dienstag mit.

Die Übernahme soll über einen Aktientausch vollzogen werden. Dazu werde die Perfect Holding neue Aktien an die Aktionäre von Kinarus ausgeben und im Tausch dafür Sacheinlagen aller oder einer qualifizierten Mehrheit der Aktien von Kinarus erhalten.

Diese Transaktion würde es der Perfect Holding Gruppe ermöglichen, in den Pharmasektor einzusteigen, der ein weitaus grösseres Wachstumspotenzial biete als die derzeitigen Geschäftsaktivitäten der Gruppe.

Diese Transaktion – bezeichnet als «Reverse Takeover» – werde zu einer Verwässerung der Beteiligung der bestehenden Aktionäre der Perfect Holding führen. Die Perfect Holding wird laut Mitteilung einen Prospekt für die Ausgabe dieser neuen Aktien im Hinblick auf deren geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange erstellen.

Kinarus wiederum ist ein privates pharmazeutisches Unternehmen mit Wirkstoffen in der klinischen Phase, das 2017 in Basel gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, Patienten, die an schweren Virus-, Atemwegs- und Augenkrankheiten leiden, neuartige Behandlungen anzubieten.