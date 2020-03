Peter Spirig wird CEO von V-Zug

(AWP) Die Holdinggesellschaft Metall Zug (METN 1530 0.33%) hat Peter Spirig zum neuen Firmenchef der Tochter und IPO-Kandidatin V-Zug ernannt. Spirig werde am 1. September 2020, spätestens aber am 1. Oktober 2020, seine Arbeit aufnehmen teilte Metall Zug am Dienstag mit.

Nach einer kurzen Einarbeitungsphase werde Spirig die CEO-Funktion von Heinz Buhofer übernehmen, welcher diese Aufgabe seit dem 1. September 2019 interimistisch ausübe, heisst es weiter.

Peter Spirig leitet seit dem 1. Mai 2016 die Division Türen beim Ostschweizer Bauzulieferer Arbonia (ARBN 7.33 2.95%). Davor, von 2009 bis 2016, war er für die Franke Gruppe in Asien tätig, zuerst als CEO der Franke Food Service Systems Asia und ab 2013 als CEO der Franke Asia.

Der Haushaltgeräte-Hersteller V-Zug soll nach den Plänen von Metall Zug im Juni 2020 als eigenständiges Unternehmen an die Schweizer Börse gebracht werden. Metall Zug wird aber nach der Abspaltung mit 30 Prozent an der V-Zug beteiligt bleiben.