Peu d’amour am Amur

Man muss sich über den Unternehmungsgeist der Chinesen immer wieder wundern», berichtete der russische Geograf und Offizier Wladimir Arsenjew, der 1902 den fernsten Osten des Zarenreichs durchstreifte und erforschte. Im Ussuri-Gebiet stellten Chinesen und Abkömmlinge von Chinesen ­sowie Menschen einheimischer Stämme damals den Grossteil der Bevölkerung, und deren Tüchtigkeit verblüffte Arsenjew: «Die einen jagen Hirsche, andere ­suchen Ginseng, die dritten fangen Zobel, die vierten beschäftigen sich mit der Gewinnung von Moschus» – und vieles mehr – «überall finden sie eine Erwerbsquelle».

Daran hat sich offenkundig nichts geändert. Seit sie wieder dürfen, halten sich die Chinesen ans Motto des Reformers Deng Xiaoping: Bereichert euch! Das «Rote Büchlein» ist weg, die neue Religion heisst Geld. Arsenjew käme heute zu einem ähnlichen Befund wie einst, auch wenn im entlegenen Landstrich am Pazifik die chinesische Präsenz im Volk nicht mehr so ins Auge fällt. Übrigens ist sein Klassiker «Der Taigajäger Dersu Usala» ein Leckerbissen (wie in Amerika die Expeditionsberichte von Lewis und Clark, mit einem Anhauch von Coopers «Der letzte Mohikaner»), die Verfilmung des Stoffs durch Akira Kurosawa ist packend, buchstäblich grosses Kino.

Heute manifestiert sich die chinesische Tüchtigkeit im Kontrast der Grenze entlang: Die gläsernen, glitzernden, geschäftigen Städte auf ihrer Seite, die trägeren, tristeren auf der russischen, wo noch Bauten aus der ­Zarenzeit und, weit übler, der Sowjetära herumstehen.

Haishenwai statt Wladiwostok

Das immer krassere ökonomische und demografische Ungleichgewicht entlang der Ströme Amur und Ussuri ist aus Moskauer Sicht schon beunruhigend genug, doch untergründig noch bedrohlicher ist die Last der Geschichte: Russlands «Wilder Osten» unterstand einst dem Kaiser von China. Im 17. Jahrhundert drangen russische Kräfte im Zug der Eroberung Sibiriens ins Amurbecken und gegen den Pazifik vor, damit in Gebiete, die China zumindest locker tributpflichtig waren. Im Vertrag von Nertschinsk von 1689 verständigten sich beide Seiten auf eine ungefähre Linie weit nördlich der heutigen (ganz grob gesagt etwa dort, wo nun die Eisenbahnlinie der Baikal-Amur-Magistrale verläuft – die BAM war zu Sowjetzeiten erbaut worden, nicht zuletzt, weil die Transsibirische Eisenbahn etwas ungemütlich nahe der chinesischen Grenze verläuft). Die heute russischen Städte wie Chabarowsk (chin. Bóli) und, vor allem, Wladiwostok (Haishenwai) lagen tief in China. Russland ohne den Hafen Wladiwostok («Beherrsche den Osten») wäre von der Seefahrt im Pazifik nahezu abgeschnitten.

Die aus der Mandschurei stammende Qing-Dynastie wollte sich seinerzeit die ungebetenen und eher als anrüchig empfundenen Nachbarn soweit wie möglich vom Leibe halten. Weil sich beide Seiten vollkommen fremd waren, kulturell und sprachlich, brauchte es damals die Vermittlung zweiter Jesuitenpater, des Portugiesen Pereira und des Franzosen Gerbillon, um zu einer Verständigung zu kommen. Dieses erste Abkommen Chinas mit einem (aus seiner Sicht) westlichen Staat überhaupt wurde daher in Latein als gültiger Version abgefasst.

Vielleicht gereichte es den Chinesen damals zum Nachteil, dass ihre sprachlichen Begriffe für Grenze ­vager sind als das geometergenaue slawische «Granitsa» (aus dem sich im Deutschen das Lehnwort «Grenze» ableitet). In den wilden Wäldern des Nordens begnügte sich der Qing-Palast mit einer Suzeränität, einer lockeren Oberaufsicht.

Im 19. Jahrhundert wendete sich das Blatt. Dem innerlich geschwächten chinesischen Reich wurde von Grossbritannien, Frankreich, den USA, Japan und Russland die demütigenden «ungleichen Verträge» aufgezwungen. Daraus erwuchsen Ressentiments, die bis heute nachwirken. Im Abkommen von Aigun (1858) und in der Pekinger Konvention (1860) kassierte das Zarentum den Vertrag von Nertschinsk und verleibte sich das Amurbecken und das Gebiet östlich des Ussuri bis zur Küste ein, insgesamt ein Territorium, auf dem die Schweiz etwa 22-mal Platz fände.

Fadenscheinige Waffenbrüderschaft

Seinerzeit tadelte just Karl Marx Russlands Annexion am Amur (chinesisch Heilongjiang, Fluss des schwarzen Drachens). Sein Genosse Friedrich Engels verurteilte ­Petersburgs Raub «eines Gebietes, das so gross ist wie Frankreich und Deutschland zusammen, und eines Flusses, der so gross ist wie die Donau». Lenins Sowjetregierung erklärte 1919 ihren prinzipiellen Verzicht auf das ostsibirische Kolonialland, doch das war gelogen.

Russland hat im 19. Jahrhundert mehr chinesisches Land gestohlen als jeder andere ausländische Staat; das haben in China Führung und Volk keineswegs vergessen. Russland ist in Selbstverständnis und Verhalten ein Imperium geblieben und hat die Rückgabe der riesigen Gefilde an China nie ernsthaft erwogen. In mehreren Verträgen (1991, 2004) haben beide Seiten den Status quo als endgültig und unverrückbar festgeschrieben. Diese Sicherheit in Fernost hat es Putin erst ermöglicht, Eisenbahnzüge mit Panzern von dort an die ukrainische Grenze zu befehligen; er kann die Ostflanke entblössen, weil China aktuell keine Ansprüche erhebt und auf eine gemeinsame Frontstellung gegen die USA setzt.

Diese fadenscheinige Waffenbrüderschaft wurde in den gemeinsamen Grossmanövern «Wostok 18» exerziert, an denen russische, chinesische und mongolische Einheiten (die nicht mehr so furchteinflössend sind wie weiland unter Dschingis Khan) teilnahmen. Die geostrategische Botschaft an den Westen, besonders die USA, liegt auf der Hand; subtiler ist das Signal Russlands an Peking, die Überlegenheit der russischen Kräfte nicht zu vergessen. Auch Moskaus kurze Intervention in Kasachstan im Frühjahr lässt sich als Duftmarke für Peking lesen – das zentralasiatische Land ist wichtig für Chinas Grossprojekt der neuen Seidenstrasse.

Unterdessen dürfte der chinesische Generalstab freilich mit Interesse verfolgen, wie viel Mühe die Russen in ihrem Feldzug gegen die auf dem Papier weit unterlegenen Ukrainer bekunden. Einerseits, weil das eine Mahnung ist, die ersehnte Einnahme Taiwans nicht als Sonntagsspaziergang zu planen; im Krieg gegen das viel kleinere Vietnam 1979 hatte sich die «Volksbefreiungsarmee» schon einmal eine blutige Nase geholt. Andererseits, weil offenbar die konventionellen Kräfte der Russen in Fernost eben doch nicht so zum Fürchten sind, wobei Peking eine militärische Option für die Rück­gewinnung der alten Territorien kaum ernsthaft erwägt.

Immer daran denken

Vorerst wenigstens nicht. Die Schiessereien am Ussuri von 1969 sind noch erinnerlich. Damals hatten sich die Sowjetunion und Maos China ideologisch und machtpolitisch überworfen; die Scharmützel am Fluss mündeten beinahe in einen Krieg. Übrigens säuberte zu diesen Zeiten der KGB (wo Putin seine humanistische Bildung empfing) die Orts- und Flurnamen der Gegend von jeglichen chinesischen Wurzeln. Der Konflikt zwischen ­Peking und Moskau ermöglichte es 1972 US-Präsident Nixon, sich mit China ins Benehmen zu setzen und so die Sowjetunion zu isolieren. Nun hat sich die Machttriangulation verschoben. Doch auch das wird nicht von Dauer sein, besonders sobald Moskau zu spüren bekommt, dass es für Peking nur der Juniorpartner ist.

Der chinesischen Irredenta steht im fernen Osten russische Paranoia gegenüber: das Gefühl, dem immer muskulöseren Nachbarn im Süden wirtschaftlich nichts entgegenzusetzen haben, ihm auf die Dauer in Handel, Humankapital und Investitionen ausgeliefert zu sein. China hält derweil revanchistische Gefühle diskret am Köcheln. Ganz gemäss der Geduld-Devise des französischen Staatsmanns Léon Gambetta nach dem Verlust ­Elsass-Lothringens 1871 an Bismarcks Reich: «Toujours y penser, jamais en parler.» Es kommt der Tag, an dem man darüber sprechen wird.