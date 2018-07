Pfizer organisiert sich neu

(Reuters) Der US-Pharmakonzern Pfizer (PFE 37.461 0.67%) organisiert sich neu. Wie der Viagra-Hersteller am Mittwoch ankündigte, soll das Unternehmen künftig aus drei Teilen bestehen. Mit dem Schritt wird unter anderem das Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten abgespalten, das Pfizer seit vergangenem Jahr veräussern möchte. Die Consumer Healthcare genannte Sparte wird weitgehend eigenständig agieren und ihr werden Produktions- und behördliche Ressourcen zugewiesen, wie das Unternehmen aus New York am Mittwoch erklärte.

In der Sparte Innovative Medicines fasst der Arzneimittelhersteller patentgeschützte Medikamente, biotechnologisch hergestellte Präparate und den neu geschaffenen Geschäftsbereich mit Krankenhäusern zusammen. In die Division Established Medicines werden Mittel, deren Patentschutz abgelaufen ist, und Nachahmermedikamente eingebracht. Die Änderungen sollten mit dem Beginn des nächsten Geschäftsjahres greifen. Mit den Plänen konnte Pfizer die Anleger kaum überzeugen: An der New Yorker Börse gab die Aktie in einem schwächeren Gesamtmarkt 0,4% nach.

Die Neuaufstellung soll dem Konzern dabei helfen, drohende Umsatzeinbussen beim Nervenschmerzmittel Lyrica zu mindern. Gegen Jahresende läuft der Patentschutz des zweitgrössten Umsatzbringers aus. Im vergangenen Jahr steuerte Lyrica 5 Mrd. $ zum Konzernerlös von 52,5 Mrd. $ bei.

Pfizer trägt laut Konzernchef Ian Read mit der Neuorganisation den geänderten Marktbedingungen Rechnung. «Wir befinden uns im Übergang in die Periode nach 2020, wo wir höhere und nachhaltigere Umsatzzuwächse erwarten», erklärte er. «Mit dieser neuen Struktur wird jedes Geschäft besser positioniert sein, sein Wachstumspotenzial auszuschöpfen.»

Das Gros des Umsatzes wird Pfizer in den beiden Sparten Innovative Medicines und Consumer Healthcare erzielen. Im Bereich Established Medicines wird sich neben Lyrica auch das bekannte Potenzmittel Viagra wiederfinden.