Pharma dominiert

Der Schweizer Aussenhandel schwächelt. Im Oktober sind die Warenausfuhren um fast 70 Mio. Fr. oder 0,4% gegenüber September zurückgegangen. Bereits damals hatten sich die Exporte verringert (–2% gegenüber August). Die rasche Erholung nach dem ersten Lockdown ist zum Stillstand gekommen.

Allerdings ist der Ausweis wieder einmal stark durch die Entwicklung der Pharmaausfuhren geprägt. Die Auslandsverkäufe chemisch-pharmazeutischer Produkte machten im Oktober 50% der Schweizer Gesamtexporte aus. Im Oktober sind sie nominal um 1,8% zurückgegangen. Betroffen waren einzig Medikamente, während immunologische Produkte und pharmazeutische Wirkstoffe ihre Verkäufe im Ausland steigerten. Gemäss Zollverwaltung sind Pharmaausfuhren besonders in den beiden wichtigsten Märkten USA (–12%) und Deutschland (–5,5%) geringer ausgefallen als im Vormonat.

Grössere Schwankungen

Ohne die Rubrik Pharma/Chemie stünde die Schweizer Ausfuhrstatistik derzeit in einem günstigeren Licht. Die Warenausfuhren hätten sich im September und Oktober weiter leicht verbessert, um 0,4 resp. 1%. Von den elf Warengruppen weisen sechs eine Steigerung im Oktober zum Vormonat aus. Dazu zählen Erzeugnisse der Maschinen- und Elektronikindustrie sowie Metalle. Die Uhrenexporte nahmen 4% zu.

Dass Pharmaausfuhren den Schweizer Aussenhandel prägen, ist nicht neu. Künftig könnten sie die Statistiken allerdings ungewöhnlich stark durcheinanderwirbeln. Sobald die Covid-Impfungen anlaufen resp. Impfstoffe international verschoben werden, dürften ihre riesigen Volumen die Schweizer Handelszahlen prägen. Die Zollverwaltung rechnet damit, dass dies sowohl die Importseite betrifft als auch die Exportseite. Denn einerseits wird die Schweiz Impfstoffe aus dem Ausland einkaufen, andererseits in der Schweiz beispielsweise von Lonza im Wallis hergestellte Produkte ins Ausland verkaufen.

Konjunkturforscher müssen sich darauf einstellen. Schweizer Aussenhandelsausweise dürften nächstes Jahr noch schwieriger zu interpretieren sein.

Besserung in der Industrie

Die Industrieproduktion befindet sich derweil auf Erholungskurs. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, lag sie zwar im dritten Quartal ein weiteres Mal unter dem Niveau des Vorjahrs (–5,1%). Aber die monatlichen Veränderungen zeigen eine stetige Erholung an. Die Entwicklung deckt sich mit dem Verlauf in der Eurozone (ohne Italien). So hat das verarbeitende Gewerbe in der Schweiz die Produktion im September um 2,6% gegenüber August hochgefahren. Das Niveau befindet sich damit 2,9% unter dem Stand im Februar, bevor die Pandemie ausbrach.

Auch hier lohnt sich der Blick aufs Detail. Acht von zehn Industriebranchen haben zumindest das Produktionsniveau von Februar bereits übertroffen. Zu den Ausnahmen zählen die Mineralölverarbeitung und die Metallindustrie. Die neue Pandemiewelle könnte die Erholung blockieren. Bisher wirkt sie sich aber nur auf den Dienstleistungssektor negativ aus.