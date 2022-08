Pharma fürchtet die Lohninflation

Für den Pharmasektor hat die Inflation vergleichsweise grosse Auswirkungen. Laut René Buholzer, CEO von Interpharma, dem Schweizer Branchenverband der forschenden Pharmaunternehmen, sind Medikamentenpreise oft staatlich reguliert, weshalb die Weitergabe von Preissteigerungen in vielen Ländern nicht möglich ist. Auch in der Schweiz trifft das zu, wie Interpharma bestätigt. Gemäss dem Bundesamt für Statistik beträgt die Jahresteuerung in der Schweiz im Juli 3,4%, während die Medikamentenpreise in diesem Zeitraum hierzulande im Schnitt um 2,1% gesunken sind. Diese Lücke könne nicht an die Kunden überwälzt werden, so Buholzer. «Die Industrie muss also noch effizienter wirtschaften.»

Preisweitergabe funktioniert in den USA

Roche rechnet trotz hoher Inflation nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss. «Langfristige Vereinbarungen mit unseren Lieferanten helfen uns, den Inflationseinfluss zu mindern», sagt Mediensprecher Karsten Kleine. Zudem seien die Ausgaben für Energie bei Roche im Vergleich zu anderen Branchen gering. Im wichtigen US-Markt ist es möglich, die gestiegenen Inputkosten weiterzugeben. Die aktuelle Preisanpassung von Roche würde aber unterhalb der Inflationsrate liegen.