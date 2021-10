Cosmo will Cassiopea vollständig übernehmen

Einmal an die Börse und zurück zur Mutter: So sieht es aus, wenn Cosmo wie geplant ihre ehemalige Dermatologietochter Cassiopea wieder übernimmt und dekotieren lässt. Im Sommer 2015 hatte Cosmo sie separat an die SIX gebracht. Zuletzt hielt sie immer noch 46,6% der Anteile. Weitere 7,5% sind im Besitz der Familienholding (Cosmo Holding) von Verwaltungsratspräsident Mauro Ajani. Er und das Management sehen nun offenbar einen guten Moment, um Cassiopea zurückzuholen. Deren Aktien befinden sich seit der Bekanntgabe einer Lizenzvereinbarung für das Aknemittel Winlevi vor gut zwei Monaten in einem Abwärtstrend. Akzentuiert wurde er noch durch ein schlechtes Studienresultat zum Mittel gegen Haarausfall. Bis der Umsatz von Winlevi in der Kasse von Cassiopea ins Gewicht fällt und bis das Haarausfallmittel weitere Meilensteine erreichen kann, dürfte es zweite Hälfte 2023 werden. Es ist gut möglich, dass sich die Aktien bis dann mehr schlecht als recht entwickelt hätten. Ein Verkauf ist für die Cassiopea-Aktionäre zurzeit vielleicht nicht die schlechteste Option. Allerdings hat dies einen bitteren Nachgeschmack. Im Vorfeld der Winlevi-Zulassung vor über einem Jahr notierten die Papiere um 40 Fr., schossen dann mit der Zulassung fast auf das frühere Allzeithoch von 60 und bewegten sich danach mehrere Monate zwischen 45 und 50 Fr. Nun bietet Cosmo – in eigenen Aktien, die heute wohl nachgeben werden – etwas über 37 Fr. (39 im 60-Tage-Schnitt). Da hätte sie sich grosszügiger zeigen können, zumal die drei Analysten, die das Unternehmen abdecken, erst kürzlich Kursziele zwischen 44 und 66 Fr. ausgegeben haben.

