Philipp Hildebrand im Rennen um OECD-Chefposten

(AWP/VA) Philipp Hildebrand soll OECD-Generalsekretär werden. Der Bundesrat schickt den ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 4430 -2.42%)) ins Rennen um den Spitzenposten in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Hildebrand tritt dabei gegen eine Reihe namhafter Konkurrenten an.

«Die Schweiz hat mit Hildebrand die Chance, eine Schlüsselstelle in einer Organisation zu besetzen, die eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft innehat», sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch vor den Medien in Bern. Hildebrand habe langjährige Erfahrung in Spitzenpositionen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor in der Schweiz, aber auch auf internationaler Ebene.

Umbau der globalen Wirtschaft

Hildebrand dankte dem Bundesrat für sein Vertrauen. «Ich bin überzeugt, dass es für die Schweiz wichtig ist, diesen Posten zu besetzen», sagte er. Die OECD stehe vor grossen Herausforderungen, aber auch vor grossen Chancen.

«Der Klimawandel und die Digitalisierung führen dazu, dass sich unsere Wirtschaftsstrukturen fundamental ändern müssen», erklärte er. Das Rezept der Krisenbekämpfung der vergangenen Jahre, eine stetig aggressivere Geldpolitik, könne nicht mehr die Antwort auf diese Herausforderungen sein.

Es brauche einen weitgehenden Umbau globaler Wirtschaftsstrukturen: «Keine Organisation ist besser strukturiert, diesen Wandel zu unterstützen, als die OECD», sagte Hildebrand weiter.

Der amtierende Generalsekretär der OECD, Angel Gurría, hatte im Juli bekanntgegeben, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Er ist seit 2006 im Amt.

Die Affäre Hildebrand

Hildebrand, der in den vergangenen Monaten als Verwaltungsratspräsident für UBS oder Credit Suisse gehandelt wurde, war von 2010 bis 2012 Präsident der SNB. Er trat im Zuge der sogenannten Hildebrand-Affäre zurück. Ihm bzw. seiner Exfrau wurde Insiderhandel mit Devisen vorgeworfen, nachdem Bankunterlagen publik geworden waren.

Ein Mitarbeiter der Bank Sarasin stahl die Unterlagen und liess sie Rechtsanwalt und SVP-Politiker Hermann Lei zukommen. Lei gab die Unterlagen wiederum dem damaligen SVP-Nationalrat Christoph Blocher. Die Affäre zog weite Kreise. Die Staatsanwaltschaft verzichtete schliesslich auf ein Verfahren gegen Hildebrand, weil die umstrittenen Dollartransaktionen nicht den Straftatbestand des Insiderhandels erfüllten.

Heute ist Hildebrand Vizepräsident des weltgrössten Vermögensverwalter BlackRock (BLK 600.71 -2.25%). «BlackRock schätzt und unterstützt Philipp Hildebrands Einsatz für die Schweiz und seine Bereitschaft, seinem Heimatland als Kandidat für das Amt des Generalsekretärs der OECD zur Verfügung zu stehen», teilte Tristan Hahn, Sprecher von BlackRock Schweiz, mit.

Die Schweiz und die OECD

Die OECD, gegründet 1961, mit Sitz in Paris, ist eine internationale Organisation mit 37 Mitgliedstaaten, darunter sind die reichsten Länder der Welt: die USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, die meisten EU-Staaten, das Vereinigte Königreich und die Schweiz.

Das Entscheidungsgremium der OECD ist der Oberste Rat, in dem jedes Land eine Stimme hat. Der Generalsekretär hat den Vorsitz und wird auf fünf Jahre von den Mitgliedstaaten gewählt. Ihm untersteht das Sekretariat im Chateau de la Muette im Westen von Paris mit über 3000 Ökonomen, Juristen und Naturwissenschaftlern. Sie setzen die Beschlüsse des Obersten Rats um und erarbeiten Vorschläge für ihn.

Ziel der OECD ist die Koordination der Wirtschafts-, Handels- und Entwicklungspolitik ihrer Mitgliedstaaten. Sie berät etwa Regierungen und erstellt wirtschaftliche Leitlinien und Statistiken. Beispielsweise hat die OECD 2014 den sogenannten automatischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedländern eingeführt, um besser gegen grenzüberschreitende Steuerhinterziehung vorgehen zu können.

Die Vorgängerorganisation der OECD, die Organisation für Europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEF), koordinierte nach dem Zweiten Weltkrieg das europäische Wiederaufbauprogramm nach dem Marshall-Plan.