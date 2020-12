Philipp Wyss: Bei Coop steuern Metzger die Geschicke

Da soll noch einer behaupten, der Metzgerberuf habe keine Zukunft. Im Gegenteil, bei Coop ist die Metzgerlehre ein gutes Fundament für eine Karriere. So ist der designierte Coop-Chef Philipp Wyss ausgebildeter Metzger. Der CEO der Bell-Food-Gruppe, Lorenz Wyss, stand wie schon sein Vorgänger vor dem Chefposten ebenfalls in der Metzgerei. Und Roger Vogt, Geschäftsleitungs­mitglied bei Valora, stieg als Metzger bei Coop die Karriereleiter empor, bevor er zum Kioskkonzern wechselte.

Vor zehn Jahren schon galt Philipp Wyss als Kronprinz für den Coop-Chefposten. Doch Joos Sutter, der ebenfalls im Rennen lag, wurde 2011 als Nachfolger von Hansueli Loosli zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Wyss harrte aus und wurde Sutters Stellvertreter. «Ich habe eine so schöne Aufgabe, was will ich mehr», sagte er damals. Das Gespann Wyss-Sutter mit Loosli als Präsidenten im Hintergrund führte den ­Detailhandelsriesen mit Erfolg ­weiter. Coop hat Konkurrentin Migros überholt, mit einem Umsatz (inklusive ­Transgourmet) von 30 Mrd. Fr. und über 90 000 Mitarbeitern.