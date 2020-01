Phoenix Mecano investiert viel in China

Der Gehäuse- und Komponentenhersteller Phoenix Mecano überrascht mit grossen Plänen: Über fünf Jahre sollen 100 Mio. € in einen neuen Industriekomplex in Jiaxing, 120 Kilometer südwestlich von Schanghai, investiert werden. An dem Standort will das Unternehmen die verschiedenen chinesischen Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten seines Möbelgeschäfts (DewertOkin) zusammenführen.

Der betreffende Geschäftsbereich stellt Antriebe, Steuerungen und weitere Komponenten für verstellbare Sitz- und Liegemöbel oder Bürotische her. In den vergangenen Jahren sei DewertOkin in China stark gewachsen, teilt Phoenix Mecano am Donnerstag mit. «Wir verzeichnen dort jährlich zweistellige Wachstumsraten», sagt Benedikt Goldkamp, Verwaltungsratspräsident des Unternehmens, auf Anfrage.