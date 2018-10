Phoenix Mecano übernimmt Metallverarbeiter in China

(AWP) Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano (PM 565 -0.35%) will eine Mehrheitsbeteiligung an Mei Hui Machinery in China erwerben. Die Transaktion werde vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen voraussichtlich 2019 abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Phoenix Mecano beabsichtigt, 80% der Anteile des chinesischen Spezialisten für Metallverarbeitung zu kaufen. In Zukunft sollen in der zugehörigen Produktionsstätte in der Provinz Zhejiang Funktionsteile sowie komplette Baugruppen aus Stahlblech für die Sparte «Mechanische Komponenten» produziert werden.

Mei Hui Machinery werde voraussichtlich bereits 2019 einen positiven Beitrag zum Ebitda der Gruppe leisten, hiess es. Das Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz von rund 25 Mio. €.