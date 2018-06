Pictet zur Börse: volatil, aber kein Absturz

Der Gegenwind für Aktien hat zugenommen. Pictet-Chefstratege Anastassios Frangulidis verkennt das im traditionellen Halbjahresausblick der Bank am Donnerstag in Zürich keineswegs. Handelsstreit, die politischen Diskussionen in Europa und eine weniger expansive Notenbankpolitik sind die Gründe dafür, dass es an den Börsen nicht mehr flott läuft wie noch im vergangenen Jahr.

Das dürfe auch nicht erwartet werden; was wir jetzt erlebten, sei eine Normalisierung: der davor zu optimistischen Stimmung der Anleger, der globalen Konjunktur, die nicht mehr synchron, aber mit den USA in Front weiterhin solide wachse, mit Inflationsrisiken und steigenden Zinsen – beides ebenfalls in den USA.