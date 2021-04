Pierer erhöht Umsatzprognose

Pierer Mobility hat einen guten Lauf. Der Gewinn von Marktanteilen erstaunt angesichts der Qualitäten der Gesellschaft zwar nicht wirklich, das Ausmass der Absatz- und Umsatzexpansion allerdings schon. Der österreichische Spezialist für motorisierte Zweiräder – Motorräder, E-Bikes und bald auch E-Roller – kommt mit dem Erhöhen von Prognosen kaum mehr nach. Nach der Publikation des Halbjahresberichts im vergangenen August musste er den Ausblick für 2020 noch zwei Mal anheben. Am Ende setzte er mit 1,53 Mrd. € trotz Corona sogar einen Hauch mehr um als im Vorjahr. Nun ist auch die am 24. Februar ausgegebene Prognose für 2021 bereits hinfällig. Statt 1,8 bis 1,9 Mrd. € sollen neu 1,85 bis 1,95 Mrd. möglich sein. In der Mitte der Spanne entspricht das einem Sprung gegenüber dem Vorjahresniveau um fast ein Viertel. Den bisherigen Höchstwert markieren die 1,56 Mrd. € aus dem Jahr 2018. Den Ausblick nach nur einem Quartal zu erhöhen, braucht Mut. Das Rekordwachstum im ersten Quartal – 82% mehr Umsatz, 80% mehr Absatz als in der Vorjahresperiode – und das, was der Blick voraus bietet, geben offenbar Anlass dazu. So, wie es aussieht, wird der weltweite Boom in der Nachfrage nach motorisierten Zweirädern als weiterhin tragfähig eingeschätzt. Weil zur Marge nichts Neues gesagt wird, gelten auf Stufe Betriebsgewinn (Ebit) weiterhin die 8 bis 9% vom Februar.