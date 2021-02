Pierer Mobility fährt Rekordumsatz ein

Der Motorrad- und E-Bicycle-Hersteller Pierer Mobility schafft es, seine Erfolgsserie trotz der Pandemie fortzusetzen. Er schreibt 2020 zum zehnten Mal in Folge Rekordzahlen, was eindrücklich ist, zumal die Produktion von Mitte März bis Mitte Mai quasi stillstand. Auch die Motorradhändler hatten im Frühling – dem Höhepunkt des Geschäfts – geschlossen. Dass es Pierer dennoch gelungen ist, ein gutes Jahresergebnis zu erreichen, hängt ebenfalls mit der Pandemie zusammen. In Zeiten, in denen eine Tram- oder Busfahrt als Ansteckungsrisiko gilt, ziehen immer mehr Leute es vor, Strecken im städtischen Raum auf zwei Rädern zurückzulegen. Dieser Trend ist nicht neu, hat durch Corona aber kräftig Rückenwind erhalten. Dadurch ist es Pierer gelungen, den Vorjahresumsatz zu übertreffen, was bereits seit Mitte Januar bekannt ist. Für den Betriebsgewinn (Ebit) hatte das Unternehmen bei der letzten Prognoseerhöhung im Dezember einen Wert von «etwa 100 Mio. €» prognostiziert. Mit 107 Mio. € ist diese Vorhersage gut erfüllt. Beim Free Cashflow schafft es das Unternehmen, die Prognose vom Dezember (mehr als 130 Mio. €) wie auch den Vorjahreswert (92 Mio. €) mit 166 Mio. € klar zu übertreffen. In einem Jahr, in dem andere Unternehmen Einstellungsstopps verhängten oder über Entlassungen nachdachten, stellte Pierer aufgrund der hohen Nachfrage mehr als 200 Personen zusätzlich ein. Hält diese gute Entwicklung an? Einen eigentlichen Ausblick gibt das Unternehmen nicht ab. Es hält lediglich fest, dass der Fokus 2021 weiter auf organischem Wachstum in allen Kernbereichen liege. Das Ziel sei, Marktführer in Europa zu werden. Grundsätzlich dürfte die hohe Nachfrage nach E-Bikes und Motorrädern aber bleiben, auch wenn der Boom durch Corona sich langsam abflachen wird.