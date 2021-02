Pierer Mobility treibt Strukturumbau voran

(AWP) Der Motorradbauer Pierer Mobility (PMAG 74.60 -0.27%) treibt den geplanten Umbau in der Beteiligungsstruktur voran. Dabei geht es um das 48%-Aktienpaket des indischen Grossaktionärs Bajaj an der operativen Gesellschaft KTM, welches in die Pierer Mobility AG eingebracht werden soll.

In einem ersten Schritt soll das zweiteilige Listing an der Schweizer Börse Six und der Frankfurter Wertpapierbörse betreffend der übernahmerechtlichen Bestimmungen aufeinander abgestimmt werden. Dazu führt Pierer Mobility am 26. Februar eine ausserordentliche Generalversammlung durch.

An der Versammlung beantragt Pierer die Aufnahme einer Opting-Out-Klausel nach schweizerischem Übernahmerecht in den Statuten. Die Klausel führe dazu, dass immer dann, wenn nach den Bestimmungen des österreichischen Übernahmerechts keine Angebotspflicht bestehe, es auch nach dem schweizerischen Recht zu keiner Angebotspflicht komme.

Die Übernahmekommission (UEK) habe mit Verfügung vom 2. Februar zu den Plänen von Pierer grünes Licht gegeben, sofern die Aktionäre zustimmten und dazu transparent informiert werde.