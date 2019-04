Pieter Elbers: Das Herz und die Seele der Airline KLM

«Solange mein Herz klopft, wird es blau sein. Wenn ich fliege, wird es mit Dir sein.» Diese Zeilen schrieb ein KLM-Passagier und schickte sie an Pieter Elbers, den CEO der niederländischen Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines. Der 48-jährige Elbers fand diese Hommage an die KLM so toll, dass er diese Liebeserklärung an das von ihm seit 2014 geleitete Unternehmen an alle 30 000 Mitarbeiter mailen liess.

Das erklärt, warum Elbers bei den Angestellten so beliebt ist – so beliebt, dass sie mehr als 25 000 Unterschriften für ihn sammelten, als zu Beginn dieses Jahres fraglich war, ob sein Vertrag als CEO verlängert wird. Der Betriebsratsvorsitzende Jan Willem van Dijk sagte: «Ich habe zu Ben Smith in Paris gesagt: Wenn Elbers gehen muss, dann holen Sie das Herz und die Seele aus der KLM.»

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.