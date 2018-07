Planespotter

Die tun das freiwillig. Planespotting, ein Ferienvergnügen. Es gibt auf der zweigeteilten Insel Sint Maarten/Saint-Martin, einem niederländisch-französischen Karibik-Kuriosum, sehr wohl lauschige Strände, wo linde Lüftchen durch die Palmen säuseln und nervlich zerrüttete Leistungsmenschen aus Europa und Nordamerika heilsam umschmeicheln. Doch manche Stadtneurotiker können von Motorenlärm und Kerosinmief einfach nicht lassen, von der zwanghaften Knipserei mit dem smarten Phone erst recht nicht. Die Anflugschneise des Princess Juliana International Airport ist für Zivilisationsjunkies ein Garten Eden. Die Historiker der kommenden Jahrhunderte werden von unserem Zeitalter als demjenigen des «Massentourismus» schreiben: des rätselhaften Phänomens des saisonalen Nomadentums, der Hordenflucht vor Alltag und Artgenossen. Davon, dass sich Scharen durch Check-ins und Gates quälen, Stunden in fliegenden, stickigen Blechbehältern kauern – nur um das Ewiggleiche (etwas greller) am Zielort wiederzufinden. Blaise Pascal wusste: «Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer (ZBH 114.8 0.12%) zu bleiben vermögen.» In diesem Sinn allseits gute Reise!