Planwirtschaft in der Klimapolitik

Nach jahrelangem Hin und Her hat das Parlament das neue CO2-Gesetz am Freitag in den Schlussabstimmungen genehmigt. Die Stimmungslage reicht in der Politik und in den Medien grossmehrheitlich von zufrieden bis hin zu Jubel. Kri­tische Stimmen sind fast keine mehr zu vernehmen, in den Schlussrunden der Differenzbereinigung hat kaum mehr eine inhaltliche Debatte stattgefunden.

Das ist, zunächst einmal ungeachtet des Inhalts des Gesetzes, eine schlechte Nachricht. Derartige Debatten sind das Lebenselixier einer direkten Demokratie. Unter Berücksichtigung des Inhalts des Gesetzes ist das Ausbleiben der Debatte eine noch viel schlechtere Nachricht.

Das Gesetz strotzt nur so von Geboten, Verboten, neuen Abgaben und Subventionen. Die als marktwirtschaftliche Instrumente gelobten Lenkungsabgaben entpuppen sich zu einem grossen Teil als neue Steuern. Sie werden dem Konsumenten nur partiell erstattet.

Dafür wird ein neuer, gigantischer ­Subventionstopf, der Klimafonds, alimentiert. Künftig steht rund 1 Mrd. Fr. pro Jahr für irgendwelche «Klimaprojekte» zur Verfügung. Ingenieur-, Beratungs- und ähnliche Büros freuen sich und werden «klimafreundliche» Projekte ohne Ende zur Unterstützung anmelden, weshalb der Topf eher früher als später aufgestockt werden dürfte. Ein neues Subventionsfass ohne Boden wird geschaffen.

Die Ziele des Gesetzes werden aller Voraussicht nach gerade nicht erreicht. Fernziel ist bis 2050 «netto null», d. h., die Schweiz soll bis dahin per saldo keine Treibhausgase mehr ausstossen. Das Ziel ist und bleibt ein Luftschloss. Das gilt wohl auch für das Zwischenziel, bis 2030 den Ausstoss von Treibhausgasen gemessen an 1990 zu halbieren. Die Wirkung auf das globale Klima – an sich der entscheidende Faktor – wird so oder so inexistent sein.

Trotz der theoretischen Natur der Zielsetzungen werden exorbitante Kosten in Kauf genommen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Da sind zunächst die Kosten. All die Subventionen, Interventionen und Steuern müssen bezahlt werden, vom Konsumenten, vom Steuerzahler und von der Wirtschaft natürlich. Die Kosten werden ein Zigfaches der von der früheren Energieministerin Doris Leuthard, wider besseres Wissen, in Aussicht gestellten 40 Fr. je Haushalt und Jahr betragen.

Neben den pekuniären Kosten ist auf die provozierten ordnungspolitischen Verwerfungen hinzuweisen. Das neue CO2-Gesetz weist den Weg in die Plan­wirtschaft, Marktmechanismen werden fast vollständig ausgeklammert. Das findet seine Fortsetzung in der noch hän­gigen Revision des Energiegesetzes. Sie stipuliert – im Gegensatz zu früheren ­Versprechungen, auch von Doris Leuthard – dass die Subventionen für erneuerbare Energien nicht auslaufen, sondern vorerst weitergeführt werden.

Es ist nicht überraschend, dass die linken und grünen Parteien plus in ihrem Windschatten die CVP applaudieren, denn sie setzen eher auf Staat und Bevormundung als auf Markt und Eigenverantwortung. Bedrückend ist jedoch vor allem, dass ausgerechnet die FDP, die im Namen noch den Zusatz «Die Liberalen» führt, voll auf diese planwirtschaftliche Linie umgeschwenkt ist. In einer Medienmitteilung zum CO2-Gesetz werden weder die pekuniären noch die ordnungspolitischen Kosten auch nur mit einem Wort erwähnt. Das ist gerade für eine sich selbst als «liberal» bezeichnende Partei beschämend – das ist der Annäherung an den Mainstream geschuldet. Die Partei hat sich damit vom liberalen Weg verabschiedet.

Einen kleinen Silberstreifen am Horizont gibt es immerhin. Die SVP hat schon vor längerem angekündigt, das Referendum gegen das Gesetz zu ergreifen. Das ist bitter nötig, denn der Bürger muss dazu Stellung nehmen können, ob er Unsummen in eine Klimapolitik stecken will, die ihre Ziele nicht erreicht und die Schweiz von der Marktwirtschaft und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wegführt. Und er muss entscheiden können, ob der Staat immer mehr Macht erhalten soll.