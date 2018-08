Plazza mit einem deutlich höheren Mietertrag

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Plazza (PLAN 224 -0.44%) hat im ersten Halbjahr 2018 einen deutlich höheren Mietertrag erwirtschaftet und auch unter dem Strich blieb ein höherer Gewinn. Dank zusätzlicher Mieteinnahmen einer Liegenschaft in Wallisellen ab dem zweiten Halbjahr blickt das Unternehmen weiterhin sehr zuversichtlich in die Zukunft.

So stieg der Liegenschaftsertrag in der Berichtsperiode um 13% auf 8,8 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit ohne Neubewertungen stieg dank eines nur leicht höheren Betriebsaufwands sogar um 18% auf 6,1 Mio.

Auch unter dem Strich verblieb ein um 17% höherer Reingewinn ohne Neubewertungen von 4,9 Mio. Die Neubewertungen selbst fielen mit 9,1 Mio. nach zuvor 4,9 Mio. deutlich höher aus. Entsprechend lag der Gewinn inkl. Neubewertungen mit 11,5 Mio. auch um kräftige 47% über dem Vorjahreswert.

Leerstand steigt nur kurzzeitig an

Die Leerstandsquote stieg über das gesamte Portfolio auf 16,4% am Bilanzstichtag von 8,9% per Ende 2017. Im Wohnsegment, das über 60% der Liegenschaftserträge ausmacht, lag die Quote bei 17,5%. Dies sei aber insbesondere darauf zurückzuführen, dass die neuen Mietverträge «Im Glattgarten» teils erst nach dem 1. Juli 2018 in Kraft getreten seien. Per Ende Juni waren bereits 95% vermietet, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Halbjahresberichts sei die Leerstandsquote im Wohnbereich bereits wieder deutlich unter 10% gesunken.

Bei den Geschäftsliegenschaften bleibe der Markt herausfordernd, so Plazza weiter. Dennoch sank die Leerstandsquote auf 12,7% von 19,5% im Vorjahr. Der Fokus sei konsequent auf die Wiedervermietung der leerstehenden Geschäftsflächen gelegt worden. Für das zweite Halbjahr zeichne sich eine weitere Reduktion des Leerstands ab, da nach dem Stichtag in einem der beiden Bürogebäude in Zürich Wiedikon wieder Vollvermietung erreicht worden sei.

Projekte vielversprechend, Ausblick sehr positiv

Für die beiden Entwicklungsprojekte in Crissier und Regensdorf seien die mittel- und langfristigen Aussichten vielversprechend. So werde in Crissier bei Lausanne mit dem Start der Bauprojektplanung für 2019 gerechnet, der Baubeginn sei aber nicht vor Ende 2020 zu erwarten. Die Realisierung des Projekts in Regensdorf sei sogar erst in frühestens fünf bis acht Jahren zu erwarten.

Plazza blickt insbesondere dank der neuen Mietzinseinnahmen der Liegenschaft «Im Glattgarten» weiter sehr positiv auf die zweite Jahreshälfte. Eine Rolle werde auch die weitere Reduktion der Leerstände bei den Geschäftsflächen spielen. Es werde wie bereits im März eine Steigerung des Mietertrags für 2018 um rund ein Viertel, beim Gewinn vor Neubewertungen sogar um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahreswert erwartet. Der Erfolg aus Neubewertungen sollten zumindest das Niveau des Vorjahres erreichen.

Die komplette Historie zu Plazza finden Sie hier. »