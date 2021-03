Plazza schlägt sich gut

Die Immobiliengesellschaft Plazza hat sich 2020 gut gehalten. Dank eines minim höheren Mietertrags und eines geringeren Liegenschaftsaufwands wurde das operative Ergebnis gesteigert. Dazu kam ein unerwartet deutlicher Erfolg aus Neubewertung, was für einen substanziellen Mehrgewinn sorgte. Eine Dividendenüberraschung, die allein mit der betrieblichen Gewinnentwicklung möglich gewesen wäre, blieb aus. Die Gesellschaft steckt die Mittel in die Entwicklung der beiden langfristigen Grossprojekte. Mit dem Bauen könnte es frühestens im zweiten Halbjahr bzw. 2024 losgehen. Nachher wird eine deutlich grössere Plazza am Start stehen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen erneut mit einer stabilen Entwicklung und einem Betriebsergebnis mindestens in Vorjahreshöhe. Im Immobiliensegment an der Schweizer Börse fanden die Plazza-Aktien 2020 mehr Beachtung als zuvor. Der Fokus auf das Segment Wohnen war gefragt, während das Argument Dividendenrendite, im Immobiliensektor von Bedeutung und bei Plazza gering, keine Rolle spielte. Wer sich in den selten gehandelten Titeln engagiert, hat einen langfristigen Anlagehorizont.