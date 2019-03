Plazza wird zuversichtlicher

(AWP/GA) Das Immobilienunternehmen Plazza (PLAN 240 0%) hat im vergangenen Geschäftsjahr das Betriebsergebnis um mehr als die Hälfte gesteigert und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Leerstandquote halbierte sich beinahe. Für das laufende Jahr wird nochmals eine Steigerung der Erträge und mehr Gewinn erwartet.

Das Wohnsegment habe sich als stabile Ertragsquelle erwiesen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vom steigenden Wohnungsleerstand in der Schweiz sieht sich Plazza bisher kaum betroffen. Ihre Wohnliegenschaften seien unverändert stark gesucht, da sie im mittleren Preissegment positioniert seien und an zentralen Standorten lägen. So hat sich die Leerstandquote über alle Bestandesliegenschaften nochmals fast halbiert, sie liegt mittlerweile bei 4,3%. Bei den Geschäftsliegenschaften sei der Leerstand auf 7,3% gesunken.

Deutlich mehr Mieteinnahmen und höheres Betriebsergebnis

Dank frühzeitigen, erfolgreichen Erst- und Wiedervermietungen konnte Plazza das Betriebsergebnis 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 53% auf 16,4 Mio. Fr. steigern. Basis dazu bildete der Liegenschaftenertrag, der von 15,7 auf 20,7 Mio. Fr. zunahm.

Der Gewinn stieg auch dank Bewertungserfolgen 39% auf 23,6 Mio. Fr. Der Gewinn vor Neubewertung belief sich auf 13,7 Mio. Fr. und lag damit mehr als 50% über dem Vorjahr.

Gestützt auf die operativ gute Leistung und die positiven Aussichten schlägt der Verwaltungsrat eine Dividendenerhöhung vor. Aktionäre sollen 5 (bisher 4) Fr. Dividende je Namenaktie A und 1 (bisher 0.80) Fr. je Namenaktie B erhalten.

Für das laufende Jahr erwartet Plazza nochmals eine Steigerung des Liegenschaftsertrages um rund 15%. Der Gewinn vor Neubewertung und Abschreibungen wird um ein Zehntel höher gesehen.

Grosse Entwicklungsprojekte

Plazza hat in Crissier und Regensdorf mittel- bis langfristig grosse Projekte in der Pipeline. Für das Areal in Crissier wurde Anfang Jahr die der ersten Bauetappe gestartet. Die Investitionssumme wird auf rund 300 Mio. Fr. geschätzt. Plazza erwägt, Drittinvestoren am Projekt zu beteiligen. Der Baubeginn wird nicht vor 2021 erwartet.

Die Realisierung des Projekts in Regensdorf ist frühestens in vier bis sieben Jahren zu erwarten. Noch dieses Jahr sollen erste Abklärungen zur Machbarkeit und zur Marktpositionierung ausgelöst werden.

Schmidheiny ersetzt Schmidheiny

Verwaltungsratsmitglied Jacob Schmidheiny, der Vertreter der Mehrheitsaktionäre im Aufsichtsgremium, tritt wie im Dezember mitgeteilt an der Generalversammlung im April nicht mehr zur Wiederwahl an. Er ist seit 2015 VR-Mitglied bei Plazza und war zuvor während 30 Jahren Verwaltungsratspräsident des Konglomerats Conzzeta (CON 806 -2.3%). Der GV wird Felix Schmidheiny zur Wahl vorgeschlagen. Er habe Erfahrung in Corporate Finance, Corporate Law und Business Development. Er ist an verschiedenen Startup-Unternehmen in der Schweiz und im Ausland aktiv beteiligt.

Plazza entstand 2015 aus der Abspaltung des Immobiliengeschäfts von Conzzeta.

Die komplette Historie zu Plazza finden Sie hier. »