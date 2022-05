Poenina-Aktionäre stimmen für Fusion mit Burkhalter

(AWP) Die Aktionäre der Poenina (PNHO 58.20 +2.11%) Holding haben an der Generalversammlung (GV) am Montag dem Zusammenschluss zugestimmt. Nun müssen nur noch die Aktionäre der Burkhalter (BRKN 83.60 +0.00%) Holding AG dem Vorhaben an der heutigen ordentlichen GV Grünes Licht erteilen.

Wie Poenina am Montagabend nach der GV weiter mitteilte, stimmten die Aktionäre allen anderen Anträgen des Verwaltungsrats ebenfalls zu. So sollen die Eigner von Poenina eine Ausschüttung von brutto 2,20 Fr. pro Aktie erhalten. Diese besteht aus 1,10 Fr. ordentlicher Dividende und 1,10 Fr. aus den Kapitalreserven.

Sofern die Burkhalter-Aktionäre der geplanten Fusion auch noch zustimmen, erhalten die Poenina-Aktionäre pro Aktie jeweils 0,73 Namenaktien von Burkhalter. Die Poenina-Aktien werden dann per 30. Juni 2022 von der SIX Swiss Exchange dekotiert. Die Wettbewerbskommission (Weko) hatte bereits am 17. Mai die Genehmigung zum Zusammenschluss erteilt.

An der GV waren 81 stimmberechtigte Aktionäre mit 1,212 Mio. Aktienstimmen anwesend, der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat weitere 3,846 Mio. Aktienstimmen. Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 5,058 Mio. Aktien, entsprechend 87,3% des Aktienkapitals.