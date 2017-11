(AWP) Der Börsengang von Poenina (PNHO 51.5 11.96%) an der SIX ist geglückt. Die Aktien des Gebäudetechnik- und Gebäudehülle-Unternehmens gingen klar über dem Ausgabepreis von 46 Fr. in den Handel. «Meine Erwartungen wurden übertroffen und ich bin damit sehr zufrieden», sagte Poenina-CEO Jean Claude Bregy am Donnerstag in Zürich gegenüber AWP Video.