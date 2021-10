«Polexit» oder «Huxit» – keine gute Idee

«Polak, Węgier – dwa bratanki», das ist ein Vers aus einem polnischen Couplet, wohl aus dem 18. Jahrhundert, auf die traditionelle Verbundenheit mit Ungarn. Die Gefühle sind gegenseitig: «Lengyel, magyar – két jó barát», sagen die Magyaren; sinngemäss: Polen und Ungarn sind Brüder.

In beiden Ländern stehen Statuen und hängen Plaketten, die davon zeugen, dass man sich zugetan ist. So findet sich mitten in Budapest eine Standbild des polnischen Feldherrn Józef Bem (1794–1850). Bem kämpfte zunächst in der geteilten und fremdbeherrschten Heimat gegen die Russen, dann in Ungarn gegen die Habsburger.

Das sind Reminiszenzen, doch die Geschichte wirkt fort. Das zeigt sich heute etwa daran, dass sich die Regierungen in Warschau und Budapest innerhalb der EU gegenseitig stützen, notfalls mit dem Veto. In beiden Ländern zeigen die Mächtigen autoritäre Tendenzen; namentlich stellt sich die ernste Frage, wie unabhängig die Justiz in Polen und Ungarn noch ist. Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wird auch vorgeworfen, die Presse gleichgeschaltet zu haben (eine Mahnung an die Schweiz übrigens, es mit der Nähe der Medien zur Regierung nicht zu übertreiben).

EU-Architektur überdenken

Gerade eben hat Polens Verfassungsgericht befunden, dass EU-Recht nicht vor nationalem Recht geht, was in Brüssel folgerichtig für Entsetzen sorgt: Da wird der Glaubenssatz der immer engeren Integration grundsätzlich infrage gestellt. Allerdings liesse sich das auch als Anlass dafür sehen, die zu starre Architektur der EU zu überdenken und allenfalls zu flexibilisieren. Exakt mit «fremden Richtern» hat ja auch das Nichtmitglied Schweiz grösste Mühe.

In der EU werden Drohungen laut, die milliardenschwere Umverteilung nach Polen und Ungarn zu stoppen. Unvermeidlich: Die Neologismen «Polexit» und «Huxit» machen die Runde, Rauswurf oder Austritt Polens und/oder Ungarns. Nach dem Rausschmiss rufen, ziemlich leichtfertig, manche Medien, doch auch etwa der niederländische Premier Mark Rutte, der sagt, Ungarn habe keinen Platz mehr in der EU. Orbán ist, noch mehr als Polens starker Mann Jarosław Kaczyński, in Brüssel eine «Bête noire». Zu allem Elend geschäftet er ungeniert mit Wladimir Putin (dass Deutschland dies mit der Ostsee-Gasleitung auch tut, sei nur nebenbei erwähnt).

Orbáns Konzept der «illiberalen Demokratie» ist tatsächlich alarmierend und in sich widersprüchlich – just darin freilich verwandt mit dem weiter westlich als schick geltenden «Linksliberalismus». Eine tiefere Ursache des gegenseitigen Fremdelns besteht darin, dass die ehemaligen Ostblockländer «1968» ganz anders erlebt haben als die EU-Stammlande. Während im Westen Studenten für sozialistische Phantasmen randalierten und später erfolgreich den Marsch durch die Institutionen (und Redaktionen) vollzogen, mussten Panzer des Warschauer Pakts den real existierenden Sozialismus vor dem Prager Volkszorn schützen. So kommt es, dass manches, was im Westen als politisch überaus dringlich verkündet wird, in den robuster gestimmten postkommunistischen Gesellschaften des Ostens die Leute eher stutzig macht.

Nationales bleibt entscheidend

Für Polens starken Mann, Jarosław Kaczyński, ist Putin der Feind schlechthin. Es ist nicht schwer, aus Polens leidvoller Geschichte den Generalbass seiner Aussenpolitik herauszuhören: unbedingt die nationale Souveränität erhalten. Die expansionistische Neigung des Kremls wird in Warschau nüchterner erkannt als in manchen zum Pazifismus neigenden Staaten der alten EU; das wäre auch unter einer anderen Regierung so. Der Beitritt zur Nato war für Polen denn auch mindestens so wichtig wie derjenige zur EU – der, kein Zweifel, entscheidend zu bewundernswertem Wirtschaftswachstum verholfen hat. Für einen Austritt aus der EU gibt es weder in Polen noch in Ungarn eine öffentliche Mehrheit, doch den Nationalstaat in der EU allmählich aufgehen lassen, kommt beiderorts überhaupt nicht infrage. Das irritiert manche auf postnational gebürstete Eliten im Westen.

Polens Trauma sind die Teilungen, das ungarische heisst Trianon: die brutale Amputation des Staatsgebiets um zwei Drittel, unklug und unfair verfügt 1920 durch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Selbstredend weiss Orbán, dass er Siebenbürgen, das Banat, die Slowakei (ehemals Felvidék) nicht zurückholen kann, doch machterhaltend bewirtschaften lässt sich das Thema trefflich.

Auffällig ist übrigens, dass weder Polen den Złoty noch Ungarn den Forint gegen den Euro eintauschen wollen, obwohl sie das müssten. Sollte Russland sich Belarus formell einverleiben, wäre es vorstellbar, dass Polen zum Euro übergeht, damit für die EU im Ernstfall noch mehr Eigeninteressen auf dem Spiel stünden. Die baltischen Republiken und Finnland haben den Euro sehr wohl auch mit Blick auf die Sicherheitspolitik eingeführt.

Die Geschichte nicht vergessen

Wie sich die Spannungen lösen lassen? Auf Zeit spielen. Im Westen wird bestimmt auf eine Abwahl Orbáns und Kaczyńskis gehofft. In Ungarn hat sich die buntscheckige Opposition hinter einem Gegenkandidaten namens Péter Márki-Zay zusammengerauft. Er wird im Westen Sympathien (und Geld) holen, doch nächstes Jahr wirklich den «Viktator» aus dem Amt jagen? Und ob der ehemalige Präsident des Europäischen Rats, Donald Tusk, Kaczyńskis Partei 2023 in Polen vielleicht stürzt?

Die Schwierigkeiten werden andauern. Sie sind zu ertragen; den wunderlichen Silvio Berlusconi hat die EU schliesslich auch überstanden. Sicher ist: Ein Bruch wäre ein strategisches Desaster, für alle Beteiligten, schlimmer als der Brexit. Lieber zwei Störenfriede im Klub als ein Vakuum in Polen und in der Pannonischen Tiefebene.

Zudem wäre ein Bannstrahl in Richtung Budapest oder Warschau geschichtsvergessen. Ungarn war der Puffer zwischen dem Abendland und den Osmanen, Polen fand sich immer wieder zwischen Hammer und Amboss. In Polen setzte um 1980 das Ende der europäischen Teilung ein, mit der Gründung der Gewerkschaft Solidarność; zudem war der polnische Kardinal Karol Józef Wojtyła zum Papst gewählt worden. Die Völker hörten die Signale. 1989 schliesslich durchschnitten der ungarische Aussenminister Gyula Horn und sein österreichischer Kollege Alois Mock bei Sopron (Ödenburg) symbolisch den verrostenden «Eisernen Vorhang». Ausgerechnet dort wieder eine innereuropäische Abgrenzung vorzunehmen – keine gute Idee.